Комитет Красного Креста заинтересовался преступлениями Украины

16 августа 2023 в 15:51 Размер текста - 17 +

Татьяна Москалькова заявила, что ежедневно поступают сообщения о преступлениях ВСУ Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Международный комитет Красного Креста (МККК) займется изучением книги председателя общественного трибунала по военным преступлениям украинских националистов и их пособников, члена Общественной палаты РФ Максима Григорьева «Украинские преступления против человечности (2022-2023)». Об этом заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. «Мы встречались в последний раз с представителями Международного комитета Красного креста и я подробно рассказывала о том, что есть эти конкретные факты (о преступлениях киевского режима — прим. URA.RU) в семи разделах этой книги <…> Они попросили для изучения эту книгу», — сообщила Москалькова на презентации книги. Ее слова приводит ТАСС. По словам Москальковой, это первая книга, в которой рассказывается о фактах грубых нарушений прав человека. Она отметила, что ежедневно поступают сообщения об обстрелах и других способах нарушения права на жизнь, здоровья и спокойного существования человека. Москалькова подчеркнула, что в книге собрано 600 показаний граждан, которые пострадали от преступлений ВСУ. По ее словам, там также рассказывается о пытках над пленными. «Я встречалась с родителями, женами и самими ребятами, которые пережили эти страшные моменты пыток и насилия», — заявила политик. Ранее председатель СК РФ Александр Бастрыкин заявил, что за последние девять лет было возбуждено более трех тысяч дел по факту преступлений, которые совершил Киев в Донбассе. По словам беженцев, бойцы ВСУ стреляли по жилым домам, передает RT. Корреспондент URA.RU лично стал свидетелем последствий пыток украинских бойцов. Военные из ДНР показали ему тело девушки без рук, на животе которой была вырезана свастика. По словам военкора, погибшую явно пытали и долгое время измывались над ней. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Международный комитет Красного Креста (МККК) займется изучением книги председателя общественного трибунала по военным преступлениям украинских националистов и их пособников, члена Общественной палаты РФ Максима Григорьева «Украинские преступления против человечности (2022-2023)». Об этом заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. «Мы встречались в последний раз с представителями Международного комитета Красного креста и я подробно рассказывала о том, что есть эти конкретные факты (о преступлениях киевского режима — прим. URA.RU) в семи разделах этой книги <…> Они попросили для изучения эту книгу», — сообщила Москалькова на презентации книги. Ее слова приводит ТАСС. По словам Москальковой, это первая книга, в которой рассказывается о фактах грубых нарушений прав человека. Она отметила, что ежедневно поступают сообщения об обстрелах и других способах нарушения права на жизнь, здоровья и спокойного существования человека. Москалькова подчеркнула, что в книге собрано 600 показаний граждан, которые пострадали от преступлений ВСУ. По ее словам, там также рассказывается о пытках над пленными. «Я встречалась с родителями, женами и самими ребятами, которые пережили эти страшные моменты пыток и насилия», — заявила политик. Ранее председатель СК РФ Александр Бастрыкин заявил, что за последние девять лет было возбуждено более трех тысяч дел по факту преступлений, которые совершил Киев в Донбассе. По словам беженцев, бойцы ВСУ стреляли по жилым домам, передает RT. Корреспондент URA.RU лично стал свидетелем последствий пыток украинских бойцов. Военные из ДНР показали ему тело девушки без рук, на животе которой была вырезана свастика. По словам военкора, погибшую явно пытали и долгое время измывались над ней.