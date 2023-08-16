В Екатеринбурге на Уктусе на месяц перекроют улицу

16 августа 2023 в 21:10 Размер текста - 17 +

Перекрытие будет длиться больше месяца Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Екатеринбурге больше месяца будет перекрыта улица Павлодарская в микрорайоне Уктус. Это связано со строительными работами, сообщили в пресс-службе мэрии Екатеринбурга. «Специалисты закроют движение транспорта по улице Павлодарской. Движения не будет на участке от дома № 42 до улицы Мраморская, с 22 августа по 30 сентября 2023 года» — говорится на портале администрации. Это связано с проведением строительных работ. На перекрытом участке установят необходимые дорожные знаки и указатели. Движение машин направят в объезд по улицам Мраморская — Самолетная — Шишимская — переулку Короткому — улице Дальневосточная. Схему движения общественного транспорта менять не будут.

В Екатеринбурге больше месяца будет перекрыта улица Павлодарская в микрорайоне Уктус. Это связано со строительными работами, сообщили в пресс-службе мэрии Екатеринбурга. «Специалисты закроют движение транспорта по улице Павлодарской. Движения не будет на участке от дома № 42 до улицы Мраморская, с 22 августа по 30 сентября 2023 года» — говорится на портале администрации. Это связано с проведением строительных работ. На перекрытом участке установят необходимые дорожные знаки и указатели. Движение машин направят в объезд по улицам Мраморская — Самолетная — Шишимская — переулку Короткому — улице Дальневосточная. Схему движения общественного транспорта менять не будут.