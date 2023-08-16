В Екатеринбурге на Уктусе на месяц перекроют улицу

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Объезд по строительству дорог с Кожевниковым Николаем. Челябинск, знак, движение запрещено, кирпич
Перекрытие будет длиться больше месяца Фото:

В Екатеринбурге больше месяца будет перекрыта улица Павлодарская в микрорайоне Уктус. Это связано со строительными работами, сообщили в пресс-службе мэрии Екатеринбурга.

«Специалисты закроют движение транспорта по улице Павлодарской. Движения не будет на участке от дома № 42 до улицы Мраморская, с 22 августа по 30 сентября 2023 года» — говорится на портале администрации.

Это связано с проведением строительных работ. На перекрытом участке установят необходимые дорожные знаки и указатели.

Движение машин направят в объезд по улицам Мраморская — Самолетная — Шишимская — переулку Короткому — улице Дальневосточная. Схему движения общественного транспорта менять не будут.

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В Екатеринбурге больше месяца будет перекрыта улица Павлодарская в микрорайоне Уктус. Это связано со строительными работами, сообщили в пресс-службе мэрии Екатеринбурга. «Специалисты закроют движение транспорта по улице Павлодарской. Движения не будет на участке от дома № 42 до улицы Мраморская, с 22 августа по 30 сентября 2023 года» — говорится на портале администрации. Это связано с проведением строительных работ. На перекрытом участке установят необходимые дорожные знаки и указатели. Движение машин направят в объезд по улицам Мраморская — Самолетная — Шишимская — переулку Короткому — улице Дальневосточная. Схему движения общественного транспорта менять не будут.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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