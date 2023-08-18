American Conservative: поляки считают конфликт на Украине выгодной сделкой 19 августа 2023 в 05:22 Размер текста - 17 + Полякам нравится, что на Украине сражаются польским оружием и украинскими жизнями, считает Брэдли Делвин Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Польше выгоден конфликт на Украине, потому что они могут сражаться польским оружием и украинскими жизнями. Об этом заявил обозреватель журнала American Conservative Брэдли Делвин. «Некоторые поляки сказали мне, что нынешний конфликт — выгодная сделка: они могут сражаться с Россией, своим „главным историческим врагом“. Как сказал мне один поляк, „польским оружием и украинскими жизнями“», — заявил Брэдли Делвин. Также опрошенные считают, что Львов должен принадлежать Польше. Ранее обозреватель из Польши Эугениуш Зинкевич считал, что последние закупки вооружения Польшей могут говорить о подготовке к войне на фоне неминуемого поражения Украины. Также он считал, что Вооруженные силы Украины терпят поражение из-за ужасного состояния западного вооружения. Польше выгоден конфликт на Украине, потому что они могут сражаться польским оружием и украинскими жизнями. Об этом заявил обозреватель журнала American Conservative Брэдли Делвин. «Некоторые поляки сказали мне, что нынешний конфликт — выгодная сделка: они могут сражаться с Россией, своим „главным историческим врагом“. Как сказал мне один поляк, „польским оружием и украинскими жизнями“», — заявил Брэдли Делвин. Также опрошенные считают, что Львов должен принадлежать Польше. Ранее обозреватель из Польши Эугениуш Зинкевич считал, что последние закупки вооружения Польшей могут говорить о подготовке к войне на фоне неминуемого поражения Украины. Также он считал, что Вооруженные силы Украины терпят поражение из-за ужасного состояния западного вооружения. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям