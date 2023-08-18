18 августа 2023

American Conservative: поляки считают конфликт на Украине выгодной сделкой

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Военная подготовка к службе в зоне СВО. Пермь, оружие, стрелки, спецназ, чвк, сво, армия россии, штурмовики, военный
Полякам нравится, что на Украине сражаются польским оружием и украинскими жизнями, считает Брэдли Делвин Фото:
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Польше выгоден конфликт на Украине, потому что они могут сражаться польским оружием и украинскими жизнями. Об этом заявил обозреватель журнала American Conservative Брэдли Делвин.

«Некоторые поляки сказали мне, что нынешний конфликт — выгодная сделка: они могут сражаться с Россией, своим „главным историческим врагом“. Как сказал мне один поляк, „польским оружием и украинскими жизнями“», — заявил Брэдли Делвин. Также опрошенные считают, что Львов должен принадлежать Польше.

Ранее обозреватель из Польши Эугениуш Зинкевич считал, что последние закупки вооружения Польшей могут говорить о подготовке к войне на фоне неминуемого поражения Украины. Также он считал, что Вооруженные силы Украины терпят поражение из-за ужасного состояния западного вооружения.

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Польше выгоден конфликт на Украине, потому что они могут сражаться польским оружием и украинскими жизнями. Об этом заявил обозреватель журнала American Conservative Брэдли Делвин. «Некоторые поляки сказали мне, что нынешний конфликт — выгодная сделка: они могут сражаться с Россией, своим „главным историческим врагом“. Как сказал мне один поляк, „польским оружием и украинскими жизнями“», — заявил Брэдли Делвин. Также опрошенные считают, что Львов должен принадлежать Польше. Ранее обозреватель из Польши Эугениуш Зинкевич считал, что последние закупки вооружения Польшей могут говорить о подготовке к войне на фоне неминуемого поражения Украины. Также он считал, что Вооруженные силы Украины терпят поражение из-за ужасного состояния западного вооружения.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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