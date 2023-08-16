Mysl Polska: Польша готовится к войне на фоне поражения Украины

17 августа 2023 в 04:46 Размер текста - 17 +

Варшава хочет сделать из польской армии сильнейшую в Европе Фото: Валентина Свистунова © URA.RU Масштабные закупки Польшей вооружения говорят о подготовке к войне на фоне неминуемого поражения Украины. Об этом заявил обозреватель польского издания My?l Polska Эугениуш Зинкевич. «Варшавское правительство готовит смелый план, они закупают большое количество наступательных вооружений. Из этого списка оружия у меня складывается впечатление, что мы готовимся к войне», — написал Зинкевич в My?l Polska . Зинкевич считает, что власти Польши не учитывают украинский опыт, когда возглавляет излишние надежды на западные вооружения. Он предупредил, что это оружие имеет ужасное техническое состояние. Из-за него, отчасти, проигрывают украинские солдаты на спецоперации. Варшава хочет в течение двух лет сделать польскую сухопутную армию сильнейшей в Европе. Об этом заявил министр обороны республики Мариуш Блащак. Власти Польши планируют скупить американские вертолеты AH-64 Apache, танки Abrams и РСЗО HIMARS, передает RT.

Масштабные закупки Польшей вооружения говорят о подготовке к войне на фоне неминуемого поражения Украины. Об этом заявил обозреватель польского издания My?l Polska Эугениуш Зинкевич. «Варшавское правительство готовит смелый план, они закупают большое количество наступательных вооружений. Из этого списка оружия у меня складывается впечатление, что мы готовимся к войне», — написал Зинкевич в My?l Polska. Зинкевич считает, что власти Польши не учитывают украинский опыт, когда возглавляет излишние надежды на западные вооружения. Он предупредил, что это оружие имеет ужасное техническое состояние. Из-за него, отчасти, проигрывают украинские солдаты на спецоперации. Варшава хочет в течение двух лет сделать польскую сухопутную армию сильнейшей в Европе. Об этом заявил министр обороны республики Мариуш Блащак. Власти Польши планируют скупить американские вертолеты AH-64 Apache, танки Abrams и РСЗО HIMARS, передает RT.