ВС РФ уничтожили более 150 бойцов ВСУ, пытавшихся закрепиться на левом берегу Днепра

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Работа артиллерии. Донбасс, армия, артиллерия, пушка
Группировка «Днепр» ударила артиллерией по ВСУ Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Подразделения российской группировки «Днепр» разгромили отряд ВСУ из порядка 150 человек, которые пытались закрепиться на левом берегу реки. Об этом сообщили в Минобороны.

«Подразделения группировки „Днепр“ разгромили отряд ВСУ численностью 150 человек», — передает ведомство. В составе отряда были, в основном, наемники.

Российские бойцы сначала дождались, когда ВСУ выйдут на берег, а после ударили артиллерией по разгружающимся лодкам. Разрозненные группы украинцев зачистили мотострелки и разведчики. После операции у «Днепра» остались десятки образцов иностранного оружия, боеприпасов, радиостанции и снаряжения.

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Подразделения российской группировки «Днепр» разгромили отряд ВСУ из порядка 150 человек, которые пытались закрепиться на левом берегу реки. Об этом сообщили в Минобороны. «Подразделения группировки „Днепр“ разгромили отряд ВСУ численностью 150 человек», — передает ведомство. В составе отряда были, в основном, наемники. Российские бойцы сначала дождались, когда ВСУ выйдут на берег, а после ударили артиллерией по разгружающимся лодкам. Разрозненные группы украинцев зачистили мотострелки и разведчики. После операции у «Днепра» остались десятки образцов иностранного оружия, боеприпасов, радиостанции и снаряжения.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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