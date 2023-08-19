ВС РФ уничтожили более 150 бойцов ВСУ, пытавшихся закрепиться на левом берегу Днепра

Группировка «Днепр» ударила артиллерией по ВСУ
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Подразделения российской группировки «Днепр» разгромили отряд ВСУ из порядка 150 человек, которые пытались закрепиться на левом берегу реки. Об этом сообщили в Минобороны.
«Подразделения группировки „Днепр“ разгромили отряд ВСУ численностью 150 человек», — передает ведомство. В составе отряда были, в основном, наемники.
Российские бойцы сначала дождались, когда ВСУ выйдут на берег, а после ударили артиллерией по разгружающимся лодкам. Разрозненные группы украинцев зачистили мотострелки и разведчики. После операции у «Днепра» остались десятки образцов иностранного оружия, боеприпасов, радиостанции и снаряжения.
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