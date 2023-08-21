Пентагон выдвинул Киеву условия для получения F-16

22 августа 2023 в 03:58 Размер текста - 17 +

Среди критериев были названы обучение английскому языку, а также логистика на земле Фото: miliman/pickupimage.com новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Армии Украины необходимо выполнить ряд условий до того, как США дадут свое согласие на передачу ей истребителей F-16. Об этом предупредили представители Пентагона. «Чтобы трансфер третьей стороне был выполнен, должны быть соблюдены определенные критерии, включая обучение английскому языку и […] логистика на земле. Когда эти критерии будут выполнены, мы будем в состоянии одобрить трансфер», — подчеркнула заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх, говорится на сайте оборонного ведомства. Ранее Украина впервые получила конкретные обещания о передаче 42 F-16 от Нидерландов. Дания следом анонсировала поставку Киеву 19 боевых самолетов. Кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший говорил, что Москва и Киев должны начать мирные переговоры пока ВСУ не получили истребители F-16, так как поставки такого вида вооружения грозит катастрофой для всего человечества.

Армии Украины необходимо выполнить ряд условий до того, как США дадут свое согласие на передачу ей истребителей F-16. Об этом предупредили представители Пентагона. «Чтобы трансфер третьей стороне был выполнен, должны быть соблюдены определенные критерии, включая обучение английскому языку и […] логистика на земле. Когда эти критерии будут выполнены, мы будем в состоянии одобрить трансфер», — подчеркнула заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх, говорится на сайте оборонного ведомства. Ранее Украина впервые получила конкретные обещания о передаче 42 F-16 от Нидерландов. Дания следом анонсировала поставку Киеву 19 боевых самолетов. Кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший говорил, что Москва и Киев должны начать мирные переговоры пока ВСУ не получили истребители F-16, так как поставки такого вида вооружения грозит катастрофой для всего человечества.