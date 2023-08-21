21 августа 2023

Пентагон выдвинул Киеву условия для получения F-16

© Служба новостей «URA.RU»
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Среди критериев были названы обучение английскому языку, а также логистика на земле Фото:
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Армии Украины необходимо выполнить ряд условий до того, как США дадут свое согласие на передачу ей истребителей F-16. Об этом предупредили представители Пентагона.

«Чтобы трансфер третьей стороне был выполнен, должны быть соблюдены определенные критерии, включая обучение английскому языку и […] логистика на земле. Когда эти критерии будут выполнены, мы будем в состоянии одобрить трансфер», — подчеркнула заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх, говорится на сайте оборонного ведомства.

Ранее Украина впервые получила конкретные обещания о передаче 42 F-16 от Нидерландов. Дания следом анонсировала поставку Киеву 19 боевых самолетов. Кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший говорил, что Москва и Киев должны начать мирные переговоры пока ВСУ не получили истребители F-16, так как поставки такого вида вооружения грозит катастрофой для всего человечества.

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Армии Украины необходимо выполнить ряд условий до того, как США дадут свое согласие на передачу ей истребителей F-16. Об этом предупредили представители Пентагона. «Чтобы трансфер третьей стороне был выполнен, должны быть соблюдены определенные критерии, включая обучение английскому языку и […] логистика на земле. Когда эти критерии будут выполнены, мы будем в состоянии одобрить трансфер», — подчеркнула заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх, говорится на сайте оборонного ведомства. Ранее Украина впервые получила конкретные обещания о передаче 42 F-16 от Нидерландов. Дания следом анонсировала поставку Киеву 19 боевых самолетов. Кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший говорил, что Москва и Киев должны начать мирные переговоры пока ВСУ не получили истребители F-16, так как поставки такого вида вооружения грозит катастрофой для всего человечества.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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