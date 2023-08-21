В Тюмени пенсионер насмерть сбил женщину на пешеходном переходе

22 августа 2023 в 14:43 Размер текста - 17 +

Мужчина отвлекся от управления автомобилем и сбил пожилую тюменку Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU В Тюмени будут судить пенсионера, который насмерть сбил женщину. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры. Мужчина отвлекся от управления автомобилем и наехал на пожилую тюменку, переходящую дорогу по пешеходному переходу. «В процессе движения, решив поправить металлические профили, перевозимые им в салоне машины, он отвлекся от управления транспортным средством и сбил пожилую женщину, переходящую проезжую часть по пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора. В результате ДТП женщина получила телесные повреждения, от которых скончалась в медицинском учреждении», — сообщили в пресс-службе ведомства. ДТП произошло в феврале 2023 года на улице Тобольский тракт. Уголовное дело направлено в Ленинский районный суд. Ранее URA.RU писало, что в Ишиме водитель насмерть сбил 6-летнюю девочку. По словам мужчины, он не заметил ребенка, переходившего дорогу.

В Тюмени будут судить пенсионера, который насмерть сбил женщину. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры. Мужчина отвлекся от управления автомобилем и наехал на пожилую тюменку, переходящую дорогу по пешеходному переходу. «В процессе движения, решив поправить металлические профили, перевозимые им в салоне машины, он отвлекся от управления транспортным средством и сбил пожилую женщину, переходящую проезжую часть по пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора. В результате ДТП женщина получила телесные повреждения, от которых скончалась в медицинском учреждении», — сообщили в пресс-службе ведомства. ДТП произошло в феврале 2023 года на улице Тобольский тракт. Уголовное дело направлено в Ленинский районный суд. Ранее URA.RU писало, что в Ишиме водитель насмерть сбил 6-летнюю девочку. По словам мужчины, он не заметил ребенка, переходившего дорогу.