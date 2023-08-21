21 августа 2023

В Тюмени пенсионер насмерть сбил женщину на пешеходном переходе

© Служба новостей «URA.RU»
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Мужчина отвлекся от управления автомобилем и сбил пожилую тюменку Фото:

В Тюмени будут судить пенсионера, который насмерть сбил женщину. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры. Мужчина отвлекся от управления автомобилем и наехал на пожилую тюменку, переходящую дорогу по пешеходному переходу.

«В процессе движения, решив поправить металлические профили, перевозимые им в салоне машины, он отвлекся от управления транспортным средством и сбил пожилую женщину, переходящую проезжую часть по пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора. В результате ДТП женщина получила телесные повреждения, от которых скончалась в медицинском учреждении», — сообщили в пресс-службе ведомства.

ДТП произошло в феврале 2023 года на улице Тобольский тракт. Уголовное дело направлено в Ленинский районный суд.

Ранее URA.RU писало, что в Ишиме водитель насмерть сбил 6-летнюю девочку. По словам мужчины, он не заметил ребенка, переходившего дорогу.

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В Тюмени будут судить пенсионера, который насмерть сбил женщину. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры. Мужчина отвлекся от управления автомобилем и наехал на пожилую тюменку, переходящую дорогу по пешеходному переходу. «В процессе движения, решив поправить металлические профили, перевозимые им в салоне машины, он отвлекся от управления транспортным средством и сбил пожилую женщину, переходящую проезжую часть по пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора. В результате ДТП женщина получила телесные повреждения, от которых скончалась в медицинском учреждении», — сообщили в пресс-службе ведомства. ДТП произошло в феврале 2023 года на улице Тобольский тракт. Уголовное дело направлено в Ленинский районный суд. Ранее URA.RU писало, что в Ишиме водитель насмерть сбил 6-летнюю девочку. По словам мужчины, он не заметил ребенка, переходившего дорогу.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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