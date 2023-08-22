22 августа 2023

В ХМАО отменили оправдательный приговор наркосбытчику

© Служба новостей «URA.RU»
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Дело оправданного наркокурьера, распространявшего наркотики в Сургуте, направлено на новое рассмотрение Фото:

Прокуратура ХМАО добилась отмены оправдательного приговора наркосбытчику, который распространял запрещенные вещества в Сургуте. На сайте ведомства указано, что он был оправдан судом первой инстанции.

«Наркосбытчик был задержан сотрудниками полиции при попытке реализации партии синтетических наркотиков массой более одного килограмма: в расфасованном виде он размещал их в „тайниках“ на территории Сургута. Судом первой инстанции на основании вердикта присяжных заседателей мужчина был оправдан, но государственный обвинитель обжаловал судебное решение в апелляционном порядке», — указано на сайте ведомства.

Апелляционная комиссия согласилась с доводами гособвинителя и отменила оправдательный приговор. Уголовное дело направлено на новое рассмотрение.

Ранее URA.RU писало, что в Сургутском районе ХМАО сотрудники Госнаркоконтроля поймали наркокурьера, перевозившего крупную партию наркотиков. Подозреваемый заключен под стражу.

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Прокуратура ХМАО добилась отмены оправдательного приговора наркосбытчику, который распространял запрещенные вещества в Сургуте. На сайте ведомства указано, что он был оправдан судом первой инстанции. «Наркосбытчик был задержан сотрудниками полиции при попытке реализации партии синтетических наркотиков массой более одного килограмма: в расфасованном виде он размещал их в „тайниках“ на территории Сургута. Судом первой инстанции на основании вердикта присяжных заседателей мужчина был оправдан, но государственный обвинитель обжаловал судебное решение в апелляционном порядке», — указано на сайте ведомства. Апелляционная комиссия согласилась с доводами гособвинителя и отменила оправдательный приговор. Уголовное дело направлено на новое рассмотрение. Ранее URA.RU писало, что в Сургутском районе ХМАО сотрудники Госнаркоконтроля поймали наркокурьера, перевозившего крупную партию наркотиков. Подозреваемый заключен под стражу.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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