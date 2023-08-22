В ХМАО отменили оправдательный приговор наркосбытчику

23 августа 2023 в 11:28 Размер текста - 17 +

Дело оправданного наркокурьера, распространявшего наркотики в Сургуте, направлено на новое рассмотрение Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU Прокуратура ХМАО добилась отмены оправдательного приговора наркосбытчику, который распространял запрещенные вещества в Сургуте. На сайте ведомства указано, что он был оправдан судом первой инстанции. «Наркосбытчик был задержан сотрудниками полиции при попытке реализации партии синтетических наркотиков массой более одного килограмма: в расфасованном виде он размещал их в „тайниках“ на территории Сургута. Судом первой инстанции на основании вердикта присяжных заседателей мужчина был оправдан, но государственный обвинитель обжаловал судебное решение в апелляционном порядке», — указано на сайте ведомства. Апелляционная комиссия согласилась с доводами гособвинителя и отменила оправдательный приговор. Уголовное дело направлено на новое рассмотрение. Ранее URA.RU писало, что в Сургутском районе ХМАО сотрудники Госнаркоконтроля поймали наркокурьера, перевозившего крупную партию наркотиков. Подозреваемый заключен под стражу.

Прокуратура ХМАО добилась отмены оправдательного приговора наркосбытчику, который распространял запрещенные вещества в Сургуте. На сайте ведомства указано, что он был оправдан судом первой инстанции. «Наркосбытчик был задержан сотрудниками полиции при попытке реализации партии синтетических наркотиков массой более одного килограмма: в расфасованном виде он размещал их в „тайниках“ на территории Сургута. Судом первой инстанции на основании вердикта присяжных заседателей мужчина был оправдан, но государственный обвинитель обжаловал судебное решение в апелляционном порядке», — указано на сайте ведомства. Апелляционная комиссия согласилась с доводами гособвинителя и отменила оправдательный приговор. Уголовное дело направлено на новое рассмотрение. Ранее URA.RU писало, что в Сургутском районе ХМАО сотрудники Госнаркоконтроля поймали наркокурьера, перевозившего крупную партию наркотиков. Подозреваемый заключен под стражу.