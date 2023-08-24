В Перми неизвестные открыли огонь по окнам спортивного манежа «Спартак»

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Заведения общественного питания. Екатеринбург, разбой, вандализм, нападение, погром, разбитое окно
Окна спортобъекта испортили неизвестные (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
300-летие Перми

Неизвестные расстреляли окна легкоатлетического манежа «Спартак» в Перми. Об этом сообщил депутат законодательного собрания региона Павел Черепанов. Объект сейчас находится на реконструкции.

«Хочу передать отдельный привет вандалам. <…> Ночью неизвестные испортили новые окна на реконструируемом объекте. Думаю отдел МВД Дзержинского района быстро вас найдет», — написал Павел Черепанов в своем telegram-канале.

Предположительно, выстрелы были произведены из пневматического оружия. Сумма ущерба уточняется.

Корреспондент URA.RU обратился за комментариями в пресс-службу ГУ МВД России по Пермскому краю. Ответ ожидается.

Власти Прикамья заявляли, что планируют завершить работы в обновленном манеже до конца 2023 года. Его открытие станет частью масштабного празднования 300-летия Перми.

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Неизвестные расстреляли окна легкоатлетического манежа «Спартак» в Перми. Об этом сообщил депутат законодательного собрания региона Павел Черепанов. Объект сейчас находится на реконструкции. «Хочу передать отдельный привет вандалам. <…> Ночью неизвестные испортили новые окна на реконструируемом объекте. Думаю отдел МВД Дзержинского района быстро вас найдет», — написал Павел Черепанов в своем telegram-канале. Предположительно, выстрелы были произведены из пневматического оружия. Сумма ущерба уточняется. Корреспондент URA.RU обратился за комментариями в пресс-службу ГУ МВД России по Пермскому краю. Ответ ожидается. Власти Прикамья заявляли, что планируют завершить работы в обновленном манеже до конца 2023 года. Его открытие станет частью масштабного празднования 300-летия Перми.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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