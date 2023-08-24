В Перми неизвестные открыли огонь по окнам спортивного манежа «Спартак»

Неизвестные расстреляли окна легкоатлетического манежа «Спартак» в Перми. Об этом сообщил депутат законодательного собрания региона Павел Черепанов. Объект сейчас находится на реконструкции.
«Хочу передать отдельный привет вандалам. <…> Ночью неизвестные испортили новые окна на реконструируемом объекте. Думаю отдел МВД Дзержинского района быстро вас найдет», — написал Павел Черепанов в своем telegram-канале.
Предположительно, выстрелы были произведены из пневматического оружия. Сумма ущерба уточняется.
Корреспондент URA.RU обратился за комментариями в пресс-службу ГУ МВД России по Пермскому краю. Ответ ожидается.
Власти Прикамья заявляли, что планируют завершить работы в обновленном манеже до конца 2023 года. Его открытие станет частью масштабного празднования 300-летия Перми.
Главные новости Перми и края уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.