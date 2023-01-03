Глава Перми раскрыл планы на 2023 год

Глава Перми анонсировал открытие крупных спортивных объектов в 2023 году

04 января 2023 в 12:32 Размер текста - 17 +

Алексей Демкин рассказал об открытии спортивных объектов и проведении марафона Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета 300-летие Перми Открытие манежа, бассейна и проведение легкоатлетического марафона станут главными спортивными событиями в Перми в наступившем году. Такими планами в своем аккаунте в Telegram поделился с подписчиками глава города Алексей Демкин. «Начало года — самое время делиться планами. Сегодня расскажу о развитии спортивной инфраструктуры. В этом году будет введен в эксплуатацию бассейн на улице Гашкова в микрорайоне Вышка-2. Завершится реконструкция манежа „Спартак“ на улице Рабочей, 9. И, конечно, всех нас ждет главное спортивное событие года — Пермский марафон», — написал Демкин. По словам мэра, марафон пройдет в новом статусе — в Перми будет разыгран Кубок России по полумарафону. Спортивное событие станет частью празднования 300-летия краевой столицы. Что касается манежа, то в нем появится легкоатлетический центр с беговыми дорожками, секторами для толкания ядра, прыжков в длину и в высоту. Помимо этого, отметил Демкин, власти намерены развивать и уличный спорт — на Карпинского, 100А, Теплогорской, 29 и Докучаева, 21 появятся спортивные площадки. Для школ №81 и №96 запланировано строительство спортзалов.

Открытие манежа, бассейна и проведение легкоатлетического марафона станут главными спортивными событиями в Перми в наступившем году. Такими планами в своем аккаунте в Telegram поделился с подписчиками глава города Алексей Демкин. «Начало года — самое время делиться планами. Сегодня расскажу о развитии спортивной инфраструктуры. В этом году будет введен в эксплуатацию бассейн на улице Гашкова в микрорайоне Вышка-2. Завершится реконструкция манежа „Спартак“ на улице Рабочей, 9. И, конечно, всех нас ждет главное спортивное событие года — Пермский марафон», — написал Демкин. По словам мэра, марафон пройдет в новом статусе — в Перми будет разыгран Кубок России по полумарафону. Спортивное событие станет частью празднования 300-летия краевой столицы. Что касается манежа, то в нем появится легкоатлетический центр с беговыми дорожками, секторами для толкания ядра, прыжков в длину и в высоту. Помимо этого, отметил Демкин, власти намерены развивать и уличный спорт — на Карпинского, 100А, Теплогорской, 29 и Докучаева, 21 появятся спортивные площадки. Для школ №81 и №96 запланировано строительство спортзалов.