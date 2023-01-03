03 января 2023
02 января 2023

Глава Перми раскрыл планы на 2023 год

Глава Перми анонсировал открытие крупных спортивных объектов в 2023 году
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Заседание правительства Пермского края. Пермь, демкин алексей
Алексей Демкин рассказал об открытии спортивных объектов и проведении марафона Фото:
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300-летие Перми

Открытие манежа, бассейна и проведение легкоатлетического марафона станут главными спортивными событиями в Перми в наступившем году. Такими планами в своем аккаунте в Telegram поделился с подписчиками глава города Алексей Демкин.

«Начало года — самое время делиться планами. Сегодня расскажу о развитии спортивной инфраструктуры. В этом году будет введен в эксплуатацию бассейн на улице Гашкова в микрорайоне Вышка-2. Завершится реконструкция манежа „Спартак“ на улице Рабочей, 9. И, конечно, всех нас ждет главное спортивное событие года — Пермский марафон», — написал Демкин.

По словам мэра, марафон пройдет в новом статусе — в Перми будет разыгран Кубок России по полумарафону. Спортивное событие станет частью празднования 300-летия краевой столицы. Что касается манежа, то в нем появится легкоатлетический центр с беговыми дорожками, секторами для толкания ядра, прыжков в длину и в высоту. Помимо этого, отметил Демкин, власти намерены развивать и уличный спорт — на Карпинского, 100А, Теплогорской, 29 и Докучаева, 21 появятся спортивные площадки. Для школ №81 и №96 запланировано строительство спортзалов.

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Открытие манежа, бассейна и проведение легкоатлетического марафона станут главными спортивными событиями в Перми в наступившем году. Такими планами в своем аккаунте в Telegram поделился с подписчиками глава города Алексей Демкин. «Начало года — самое время делиться планами. Сегодня расскажу о развитии спортивной инфраструктуры. В этом году будет введен в эксплуатацию бассейн на улице Гашкова в микрорайоне Вышка-2. Завершится реконструкция манежа „Спартак“ на улице Рабочей, 9. И, конечно, всех нас ждет главное спортивное событие года — Пермский марафон», — написал Демкин. По словам мэра, марафон пройдет в новом статусе — в Перми будет разыгран Кубок России по полумарафону. Спортивное событие станет частью празднования 300-летия краевой столицы. Что касается манежа, то в нем появится легкоатлетический центр с беговыми дорожками, секторами для толкания ядра, прыжков в длину и в высоту. Помимо этого, отметил Демкин, власти намерены развивать и уличный спорт — на Карпинского, 100А, Теплогорской, 29 и Докучаева, 21 появятся спортивные площадки. Для школ №81 и №96 запланировано строительство спортзалов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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