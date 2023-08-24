24 августа 2023

В Екатеринбурге задержали рейс Red Wings в Новокузнецк. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Самолет авиакомпании Red Wings в аэропорту Кольцово. Екатеринбург, ред вингс, авиакомпания red wings
Рейс в Новокузнецк задержали почти на три часа Фото:

В Екатеринбурге в аэропорту Кольцово почти на три часа задержали рейс WZ-1091 авиакомпании Red Wings в Новокузнецк (Кемеровская область). Об этом следует из данных онлайн-табло уральского аэропорта.

Лайнер должен был вылететь из столицы Урала 25 августа в 02:30. Теперь, по данным онлайн-табло, вылет состоится лишь в 05:05. В Новокузнецке самолет сядет в 07:05 (в Екатеринбурге будет 05:05 — прим. ред.).

Точная причина задержки лайнера на сайте Кольцово не указана. Журналист URA.RU отправил запрос в пресс-службу авиакомпании. Ответ ожидается.

Авиакомпания Red Wings особенно «прославилась» в середине августа. Более 800 туристов столкнулись с проблемой вылета из Екатеринбурга в Анталью. Пассажиры ждали рейсы более трех суток.

В Red Wings поясняли, что это было вызвано поломкой самолетов. Росавиация выделила резервные самолеты, чтобы перевезти туристов. Застрявшим в Анталье свердловским туристам подарили сертификат на год бесплатного полета.

Лайнер вылетит из Екатеринбурга в 05:05, следует из онлайн-табло Кольцово
Лайнер вылетит из Екатеринбурга в 05:05, следует из онлайн-табло Кольцово

Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Екатеринбурге в аэропорту Кольцово почти на три часа задержали рейс WZ-1091 авиакомпании Red Wings в Новокузнецк (Кемеровская область). Об этом следует из данных онлайн-табло уральского аэропорта. Лайнер должен был вылететь из столицы Урала 25 августа в 02:30. Теперь, по данным онлайн-табло, вылет состоится лишь в 05:05. В Новокузнецке самолет сядет в 07:05 (в Екатеринбурге будет 05:05 — прим. ред.). Точная причина задержки лайнера на сайте Кольцово не указана. Журналист URA.RU отправил запрос в пресс-службу авиакомпании. Ответ ожидается. Авиакомпания Red Wings особенно «прославилась» в середине августа. Более 800 туристов столкнулись с проблемой вылета из Екатеринбурга в Анталью. Пассажиры ждали рейсы более трех суток. В Red Wings поясняли, что это было вызвано поломкой самолетов. Росавиация выделила резервные самолеты, чтобы перевезти туристов. Застрявшим в Анталье свердловским туристам подарили сертификат на год бесплатного полета.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...