В Екатеринбурге в аэропорту Кольцово почти на три часа задержали рейс WZ-1091 авиакомпании Red Wings в Новокузнецк (Кемеровская область). Об этом следует из данных онлайн-табло уральского аэропорта.
Лайнер должен был вылететь из столицы Урала 25 августа в 02:30. Теперь, по данным онлайн-табло, вылет состоится лишь в 05:05. В Новокузнецке самолет сядет в 07:05 (в Екатеринбурге будет 05:05 — прим. ред.).
Точная причина задержки лайнера на сайте Кольцово не указана. Журналист URA.RU отправил запрос в пресс-службу авиакомпании. Ответ ожидается.
Авиакомпания Red Wings особенно «прославилась» в середине августа. Более 800 туристов столкнулись с проблемой вылета из Екатеринбурга в Анталью. Пассажиры ждали рейсы более трех суток.
В Red Wings поясняли, что это было вызвано поломкой самолетов. Росавиация выделила резервные самолеты, чтобы перевезти туристов. Застрявшим в Анталье свердловским туристам подарили сертификат на год бесплатного полета.
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