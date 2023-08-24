В Екатеринбурге задержали рейс Red Wings в Новокузнецк. Скрин

25 августа 2023 в 04:00 Размер текста - 17 +

Рейс в Новокузнецк задержали почти на три часа Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Екатеринбурге в аэропорту Кольцово почти на три часа задержали рейс WZ-1091 авиакомпании Red Wings в Новокузнецк (Кемеровская область). Об этом следует из данных онлайн-табло уральского аэропорта. Лайнер должен был вылететь из столицы Урала 25 августа в 02:30. Теперь, по данным онлайн-табло, вылет состоится лишь в 05:05. В Новокузнецке самолет сядет в 07:05 (в Екатеринбурге будет 05:05 — прим. ред.). Точная причина задержки лайнера на сайте Кольцово не указана. Журналист URA.RU отправил запрос в пресс-службу авиакомпании. Ответ ожидается. Авиакомпания Red Wings особенно «прославилась» в середине августа. Более 800 туристов столкнулись с проблемой вылета из Екатеринбурга в Анталью. Пассажиры ждали рейсы более трех суток. В Red Wings поясняли, что это было вызвано поломкой самолетов. Росавиация выделила резервные самолеты, чтобы перевезти туристов. Застрявшим в Анталье свердловским туристам подарили сертификат на год бесплатного полета. Лайнер вылетит из Екатеринбурга в 05:05, следует из онлайн-табло Кольцово Скриншот: онлайн-табло аэропорта Кольцово [https://svx.aero/board]

В Екатеринбурге в аэропорту Кольцово почти на три часа задержали рейс WZ-1091 авиакомпании Red Wings в Новокузнецк (Кемеровская область). Об этом следует из данных онлайн-табло уральского аэропорта. Лайнер должен был вылететь из столицы Урала 25 августа в 02:30. Теперь, по данным онлайн-табло, вылет состоится лишь в 05:05. В Новокузнецке самолет сядет в 07:05 (в Екатеринбурге будет 05:05 — прим. ред.). Точная причина задержки лайнера на сайте Кольцово не указана. Журналист URA.RU отправил запрос в пресс-службу авиакомпании. Ответ ожидается. Авиакомпания Red Wings особенно «прославилась» в середине августа. Более 800 туристов столкнулись с проблемой вылета из Екатеринбурга в Анталью. Пассажиры ждали рейсы более трех суток. В Red Wings поясняли, что это было вызвано поломкой самолетов. Росавиация выделила резервные самолеты, чтобы перевезти туристов. Застрявшим в Анталье свердловским туристам подарили сертификат на год бесплатного полета.