В первой серии участники шоу соревновались в гонках на обласах Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Премьерный выпуск реалити-шоу «ТАЙГА. Территория выживания» состоялся 25 августа в официальной группе в соцсети «Вконтакте». В первой серии участники посоревновались в гонках на обласах. Об этом URA.RU сообщил продюсер проекта Александр Иванов.

Съемки шоу о выживании в экстремальных условиях проходили в Кондинском районе (ХМАО) и завершились еще в 2022 году. Зрители по-прежнему ждут премьеру, несмотря на ее задержку. Первая из шести серий уже доступна для просмотра.

«Премьера шоу задержалась, поскольку монтаж выпусков занял около года. Занимались техническими работами, дополнительных съемок не было. У нас была цель сделать проект максимально живым без постановочных сцен. Съемки обошлись без инцидентов, участникам обеспечили охрану, которая контролировала их безопасность», — рассказал Александр Иванов.

На протяжении недели 22 участника жили в лесу, добавили пищу и соревновались друг с другом. Они проходили лесные тропы, состязались в гонках на обласах и искали еду в болоте.

В ходе беседы с URA.RU участник шоу Дмитрий Енин рассказал о трудностях, которые пришлось преодолеть ради получения нового опыта. «Каждый день мы плавали на байдарках 10 километров — это было самым трудным. Было непривычно голодать, питание нужно было выиграть на конкурсах. Однажды мы выиграли 200 грамм гречки на 11 человек. Варили похлебку, пили воду из реки. Также напастью стали змеи, от которых пришлось отбиваться, не додумались, что их тоже можно было есть», — поделился впечатлениями Дмитрий.

Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО названы имена участников экстремального реалити-шоу ТАЙГА. Организаторы объявили имена при старте съемок проекта.