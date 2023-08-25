25 августа 2023

В Челябинске движение по улице Работниц перекроют из-за ремонта. Карта

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Город. Курган , ремонт дороги, ремонт автодороги
Ремонт продлится до 11 сентября Фото:

В Челябинске с 28 августа перекроют движение по улице Работниц из-за ремонта теплосетей. Об этом сообщили в администрации города.

«В связи с проведением работ на участке проезжей части с восьми часов 28 августа до 20 часов 11 сентября будет закрыто движение транспорта по улице Работниц от Свердловского проспекта до дома № 41А по Свердловскому проспекту», — сообщается в telegram-канале мэрии. Водителей просят планировать маршруты заранее.

Ремонт теплотрассы на Свердловском проспекте идет несколько месяцев. Ранее ограничивалось движение на перекрестке Свердловского проспекта и улицы Островского.

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В Челябинске с 28 августа перекроют движение по улице Работниц из-за ремонта теплосетей. Об этом сообщили в администрации города. «В связи с проведением работ на участке проезжей части с восьми часов 28 августа до 20 часов 11 сентября будет закрыто движение транспорта по улице Работниц от Свердловского проспекта до дома № 41А по Свердловскому проспекту», — сообщается в telegram-канале мэрии. Водителей просят планировать маршруты заранее. Ремонт теплотрассы на Свердловском проспекте идет несколько месяцев. Ранее ограничивалось движение на перекрестке Свердловского проспекта и улицы Островского.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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