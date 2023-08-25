Ремонт продлится до 11 сентября
В Челябинске с 28 августа перекроют движение по улице Работниц из-за ремонта теплосетей. Об этом сообщили в администрации города.
«В связи с проведением работ на участке проезжей части с восьми часов 28 августа до 20 часов 11 сентября будет закрыто движение транспорта по улице Работниц от Свердловского проспекта до дома № 41А по Свердловскому проспекту», — сообщается в telegram-канале мэрии. Водителей просят планировать маршруты заранее.
Ремонт теплотрассы на Свердловском проспекте идет несколько месяцев. Ранее ограничивалось движение на перекрестке Свердловского проспекта и улицы Островского.
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