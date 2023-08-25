В Челябинске движение по улице Работниц перекроют из-за ремонта. Карта

26 августа 2023 в 14:31 Размер текста - 17 +

Ремонт продлится до 11 сентября Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Челябинске с 28 августа перекроют движение по улице Работниц из-за ремонта теплосетей. Об этом сообщили в администрации города. «В связи с проведением работ на участке проезжей части с восьми часов 28 августа до 20 часов 11 сентября будет закрыто движение транспорта по улице Работниц от Свердловского проспекта до дома № 41А по Свердловскому проспекту», — сообщается в telegram-канале мэрии. Водителей просят планировать маршруты заранее. Ремонт теплотрассы на Свердловском проспекте идет несколько месяцев. Ранее ограничивалось движение на перекрестке Свердловского проспекта и улицы Островского. Мэрия Челябинска, https://t.me/chelmeria/5778

В Челябинске с 28 августа перекроют движение по улице Работниц из-за ремонта теплосетей. Об этом сообщили в администрации города. «В связи с проведением работ на участке проезжей части с восьми часов 28 августа до 20 часов 11 сентября будет закрыто движение транспорта по улице Работниц от Свердловского проспекта до дома № 41А по Свердловскому проспекту», — сообщается в telegram-канале мэрии. Водителей просят планировать маршруты заранее. Ремонт теплотрассы на Свердловском проспекте идет несколько месяцев. Ранее ограничивалось движение на перекрестке Свердловского проспекта и улицы Островского.