В Сургутском районе (ХМАО) продают свинокомплекс вместимостью до 2000 голов. Стоимость предприятия владелец оценил в 35,9 миллионов рублей. Объявление размещено на сайте «Авито».
«В деревне Сайгатина продается свинокомплекс вместимостью до 2000 голов единовременного содержания. Общая площадь предприятия составляет четыре тысячи квадратных метров. Оно расположено на земельном участке в 1,5 гектаров. Стоимость — 35,9 миллионов рублей», — написано в объявлении.
По словам владельца, в комплексе имеется система вентиляции, автоматизированная система кормления и ниппельные поилки испанской фирмы FM, самосплавная система удаления навоза, пункт искусственного осеменения. Все оборудование сертифицировано.
На свинокомплекс имеется проектная документация. Организация имеет центральное водоснабжение, подключена к электросетям. Здание и земельный участок находятся в собственности.
Ранее URA.RU писало, что крупнейший животноводческий комплекс ХМАО — семейная ферма «Сайгатина» был выставлен на продажу. По словам владельца, причиной продажи фермы стали финансовые трудности,связанные с субсидированием.
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