27 августа 2023

Турагент назвала лучшие места отдыха на осенних каникулах для жителей ХМАО

Жители ХМАО на осенних каникулах предпочитают отдыхать в Турции
© Служба новостей «URA.RU»
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Аквапарк "Лимпопо". Екатеринбург, аквапарк лимпопо, лимпопо
Для отдыха с детьми у жителей ХМАО популярны Турция, Египет и ОАЭ Фото:

Больше всего у жителей ХМАО в осенние школьные каникулы за рубежом пользуется спросом отдых в Турции, Египте и ОАЭ. Курорты популярны из-за большого числа отелей с системой «Все включено», а также наличия детских аттракционов и развлечений. Об этом URA.RU рассказала владелица агентства путешествий SoloWay Елена Соловьева.

«Первое место — это однозначно Турция, на втором Египет, третье — Арабские Эмираты. Это три направления, где очень много отелей с системой „Все включено“, есть нужная инфраструктура, горки в море и парки развлечений. Допустим, Мовенпик в Рас-эль-Хайма очень популярен, где в море стоят водные аттракционы», — рассказывает Соловьева.

Стоимость десятидневного отдыха на двоих взрослых с ребенком в конце октября в Турции начинается со 160 тысяч рублей. Египет и ОАЭ при этом обойдутся дороже — от 200 до 300 тысяч рублей.

Ранее URA.RU рассказывало, что у жителей ХМАО подскочил спрос на дешевый отдых во Вьетнаме. Югорчане выбирают это туристическое направление из-за более низких цен по сравнению с другими азиатскими курортами.

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Больше всего у жителей ХМАО в осенние школьные каникулы за рубежом пользуется спросом отдых в Турции, Египте и ОАЭ. Курорты популярны из-за большого числа отелей с системой «Все включено», а также наличия детских аттракционов и развлечений. Об этом URA.RU рассказала владелица агентства путешествий SoloWay Елена Соловьева. «Первое место — это однозначно Турция, на втором Египет, третье — Арабские Эмираты. Это три направления, где очень много отелей с системой „Все включено“, есть нужная инфраструктура, горки в море и парки развлечений. Допустим, Мовенпик в Рас-эль-Хайма очень популярен, где в море стоят водные аттракционы», — рассказывает Соловьева. Стоимость десятидневного отдыха на двоих взрослых с ребенком в конце октября в Турции начинается со 160 тысяч рублей. Египет и ОАЭ при этом обойдутся дороже — от 200 до 300 тысяч рублей. Ранее URA.RU рассказывало, что у жителей ХМАО подскочил спрос на дешевый отдых во Вьетнаме. Югорчане выбирают это туристическое направление из-за более низких цен по сравнению с другими азиатскими курортами.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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