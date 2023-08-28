Тюменский бизнесмен подарит своим подписчикам полмиллиона рублей

Бизнесмен из Тюмени Илья Пискулин устроит челлендж на полмиллиона рублей

Пискулин устроил для себя челлендж Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Владелец тюменской архитектурно-брендинговой компании DeVizion и бизнесмен Илья Пискулин собирается подарить пяти своим подписчикам по 100 тысяч рублей. Сделает он это в случае, если не сможет популяризировать свои соцсети.

«Ставлю 500 000 рублей, что у меня будет 100 000 подписчиков до конца года. Вот так публично. Полмиллиона я раздам 5 людям, каждому по 100 000 рублей, если не выполню поставленную цель», — написал Пискулин в своем Instagram-аккаунте (соцсеть принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России). На 28 августа у предпринимателя около 15000 подписчиков.

Долгое время он не любил соцсети, но решил устроить челлендж из-за того, что признал их важность из-за необходимости в развитии личного бренда. «И если вы даже выставляете за свои услуги безумно высокую цену, то при наличии аудитории всегда существует вероятность, что найдется тот, кто заплатит», — считает бизнесмен.

Ранее URA.RU сообщало, что Пискулин и глава агентства недвижимости «Этажи» Ильдар Хусаинов устроили дебаты. Причиной спора стало разногласие в подходе к распоряжению деньгами. С одной стороны звучало мнение, что экономить на личном комфорте нельзя, а с другой — необходимо жить скромно.