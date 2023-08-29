Мэрия Перми ищет желающих взять в аренду озеро в городе

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды Перми, утки, пруд, водоплавающие птицы, озеро
Аукцион по аренде озера назначен на 26 сентября Фото:

Администрация Перми ищет желающих взять в аренду озеро. Природный объект предлагается в аренду вместе с лесным участком площадью 9,9 тысячи квадратных метров.

«Администрация Перми проведет в сентябре аукцион на право заключения договора аренды лесного участка в Мотовилихинском районе за улицей Суздальской. Вид разрешенного использования — осуществление рекреационной деятельности. Территория входит в Мотовилихинское участковое лесничество. По кадастровой карте, на данном участке экопарка „Южный лес“ находится озеро», — пишет издание «Новый компаньон», ознакомившееся с документом.

Арендодателем выступает подведомственное мэрии управление по экологии и природопользованию. Начальная цена лота составляет 79 тысяч рублей. Участок вместе с озером предлагается в аренду на срок до 10 лет. URA.RU рассказывало также, что городские власти выставляли на аренду за 9,5 млн рублей ТЦ «Пирамида», расположенный в центре города. Однако предпринимателей не заинтересовало предложение чиновников.

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Администрация Перми ищет желающих взять в аренду озеро. Природный объект предлагается в аренду вместе с лесным участком площадью 9,9 тысячи квадратных метров. «Администрация Перми проведет в сентябре аукцион на право заключения договора аренды лесного участка в Мотовилихинском районе за улицей Суздальской. Вид разрешенного использования — осуществление рекреационной деятельности. Территория входит в Мотовилихинское участковое лесничество. По кадастровой карте, на данном участке экопарка „Южный лес“ находится озеро», — пишет издание «Новый компаньон», ознакомившееся с документом. Арендодателем выступает подведомственное мэрии управление по экологии и природопользованию. Начальная цена лота составляет 79 тысяч рублей. Участок вместе с озером предлагается в аренду на срок до 10 лет. URA.RU рассказывало также, что городские власти выставляли на аренду за 9,5 млн рублей ТЦ «Пирамида», расположенный в центре города. Однако предпринимателей не заинтересовало предложение чиновников.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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