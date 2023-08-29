Мэрия Перми ищет желающих взять в аренду озеро в городе

Аукцион по аренде озера назначен на 26 сентября Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

Администрация Перми ищет желающих взять в аренду озеро. Природный объект предлагается в аренду вместе с лесным участком площадью 9,9 тысячи квадратных метров.

«Администрация Перми проведет в сентябре аукцион на право заключения договора аренды лесного участка в Мотовилихинском районе за улицей Суздальской. Вид разрешенного использования — осуществление рекреационной деятельности. Территория входит в Мотовилихинское участковое лесничество. По кадастровой карте, на данном участке экопарка „Южный лес“ находится озеро», — пишет издание «Новый компаньон», ознакомившееся с документом.

Арендодателем выступает подведомственное мэрии управление по экологии и природопользованию. Начальная цена лота составляет 79 тысяч рублей. Участок вместе с озером предлагается в аренду на срок до 10 лет. URA.RU рассказывало также, что городские власти выставляли на аренду за 9,5 млн рублей ТЦ «Пирамида», расположенный в центре города. Однако предпринимателей не заинтересовало предложение чиновников.