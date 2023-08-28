Роспотребнадзор предупредил о продаже опасных орехов в ХМАО

Роспотребнадзор предостерег жителей региона от покупки орехов в уличных лавках и стихийных рынках у дороги в ХМАО. Такая продукция может быть опасна для здоровья. Об этом ведомство сообщило в своем telegram-канале.
«Опасно покупать орехи на стихийных рынках с машин у дороги. Почему это опасно? Чаще всего стихийные торговцы не имеют личную медицинскую книжку, не созданы условия для соблюдения элементарных правил личной гигиены, отсутствует документы подтверждающие происхождение качества и безопасность продуктов», — рассказала на видео в публикации ведомства замначальника Роспотребнадзора в Сургуте и Сургутском районе Елена Пинженина.
Такие орехи могут быть заражены кишечными палочками, а из-за нарушения условий хранения покрыться плесенью. «Лучше всего орехи покупать в промышленной упаковке. Обращайте внимание на сроки годности продукта. Дома орехи храните в герметичной емкости, в сухом месте», — добавила специалист.
Ранее URA.RU рассказывало, что инспекторы Роспотребнадзора устроили рейд в магазинах ХМАО. Ведомство получило информацию о продаже молока, которое грозит здоровью покупателей.
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