Роспотребнадзор предупредил о продаже опасных орехов в ХМАО

Роспотребнадзор предостерег жителей ХМАО от покупки орехов на улице

29 августа 2023 в 17:13 Размер текста - 17 +

Роспотребнадзор предостерег жителей региона от покупки орехов на стихийных рынках Фото: Александр Мамаев © URA.RU Роспотребнадзор предостерег жителей региона от покупки орехов в уличных лавках и стихийных рынках у дороги в ХМАО. Такая продукция может быть опасна для здоровья. Об этом ведомство сообщило в своем telegram-канале. «Опасно покупать орехи на стихийных рынках с машин у дороги. Почему это опасно? Чаще всего стихийные торговцы не имеют личную медицинскую книжку, не созданы условия для соблюдения элементарных правил личной гигиены, отсутствует документы подтверждающие происхождение качества и безопасность продуктов», — рассказала на видео в публикации ведомства замначальника Роспотребнадзора в Сургуте и Сургутском районе Елена Пинженина. Такие орехи могут быть заражены кишечными палочками, а из-за нарушения условий хранения покрыться плесенью. «Лучше всего орехи покупать в промышленной упаковке. Обращайте внимание на сроки годности продукта. Дома орехи храните в герметичной емкости, в сухом месте», — добавила специалист. Ранее URA.RU рассказывало, что инспекторы Роспотребнадзора устроили рейд в магазинах ХМАО. Ведомство получило информацию о продаже молока, которое грозит здоровью покупателей.

Роспотребнадзор предостерег жителей региона от покупки орехов в уличных лавках и стихийных рынках у дороги в ХМАО. Такая продукция может быть опасна для здоровья. Об этом ведомство сообщило в своем telegram-канале. «Опасно покупать орехи на стихийных рынках с машин у дороги. Почему это опасно? Чаще всего стихийные торговцы не имеют личную медицинскую книжку, не созданы условия для соблюдения элементарных правил личной гигиены, отсутствует документы подтверждающие происхождение качества и безопасность продуктов», — рассказала на видео в публикации ведомства замначальника Роспотребнадзора в Сургуте и Сургутском районе Елена Пинженина. Такие орехи могут быть заражены кишечными палочками, а из-за нарушения условий хранения покрыться плесенью. «Лучше всего орехи покупать в промышленной упаковке. Обращайте внимание на сроки годности продукта. Дома орехи храните в герметичной емкости, в сухом месте», — добавила специалист. Ранее URA.RU рассказывало, что инспекторы Роспотребнадзора устроили рейд в магазинах ХМАО. Ведомство получило информацию о продаже молока, которое грозит здоровью покупателей.