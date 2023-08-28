28 августа 2023

Роспотребнадзор предупредил о продаже опасных орехов в ХМАО

Роспотребнадзор предостерег жителей ХМАО от покупки орехов на улице
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Проверка санкционных продуктов на Шарташском рынке. Екатеринбург, орехи, миндаль
Роспотребнадзор предостерег жителей региона от покупки орехов на стихийных рынках Фото:

Роспотребнадзор предостерег жителей региона от покупки орехов в уличных лавках и стихийных рынках у дороги в ХМАО. Такая продукция может быть опасна для здоровья. Об этом ведомство сообщило в своем telegram-канале.

«Опасно покупать орехи на стихийных рынках с машин у дороги. Почему это опасно? Чаще всего стихийные торговцы не имеют личную медицинскую книжку, не созданы условия для соблюдения элементарных правил личной гигиены, отсутствует документы подтверждающие происхождение качества и безопасность продуктов», — рассказала на видео в публикации ведомства замначальника Роспотребнадзора в Сургуте и Сургутском районе Елена Пинженина.

Такие орехи могут быть заражены кишечными палочками, а из-за нарушения условий хранения покрыться плесенью. «Лучше всего орехи покупать в промышленной упаковке. Обращайте внимание на сроки годности продукта. Дома орехи храните в герметичной емкости, в сухом месте», — добавила специалист.

Ранее URA.RU рассказывало, что инспекторы Роспотребнадзора устроили рейд в магазинах ХМАО. Ведомство получило информацию о продаже молока, которое грозит здоровью покупателей.

Главные новости ХМАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Роспотребнадзор предостерег жителей региона от покупки орехов в уличных лавках и стихийных рынках у дороги в ХМАО. Такая продукция может быть опасна для здоровья. Об этом ведомство сообщило в своем telegram-канале. «Опасно покупать орехи на стихийных рынках с машин у дороги. Почему это опасно? Чаще всего стихийные торговцы не имеют личную медицинскую книжку, не созданы условия для соблюдения элементарных правил личной гигиены, отсутствует документы подтверждающие происхождение качества и безопасность продуктов», — рассказала на видео в публикации ведомства замначальника Роспотребнадзора в Сургуте и Сургутском районе Елена Пинженина. Такие орехи могут быть заражены кишечными палочками, а из-за нарушения условий хранения покрыться плесенью. «Лучше всего орехи покупать в промышленной упаковке. Обращайте внимание на сроки годности продукта. Дома орехи храните в герметичной емкости, в сухом месте», — добавила специалист. Ранее URA.RU рассказывало, что инспекторы Роспотребнадзора устроили рейд в магазинах ХМАО. Ведомство получило информацию о продаже молока, которое грозит здоровью покупателей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...