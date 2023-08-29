29 августа 2023

Курганский многодетный отец пошел на преступление, чтобы обеспечить семью дровами

© Служба новостей «URA.RU»
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Деревня Чебаки. Макушинский район. Курган, дрова, печное отопление
Многодетный курганец воровал дрова, чтобы семья не замерзла зимой Фото:

Многодетный отец из Куртамышского округа Курганской области воровал дрова у соседки, чтобы его четверо малолетних детей не замерзли зимой. Злоумышленник попал под суд. Об этом говорится в материалах, опубликованных на сайте окружного суда.

«Подсудимый украл у соседки из-под навеса в ограде частного дома колотые березовые дрова объемом 8,1 кубических метров стоимостью 17 тысяч рублей. Он полностью признал свою вину», — указано в судебных материалах.

При назначении наказания суд учел обстоятельства, смягчающие вину многодетного отца. Мужчина полностью возместил соседке материальный ущерб и раскаялся в преступлении.

По решению суда жителя Куртамышского округа приговорили к штрафу в сумме десять тысяч рублей. Приговор вступил в законную силу.

Ранее в Шатровском округе (Курганская область) местный житель незаконно вырубал деревья. Ущерб составил 870 тысяч рублей. За незаконную рубку леса мужчине грозило до семи лет лишения свободы.

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Многодетный отец из Куртамышского округа Курганской области воровал дрова у соседки, чтобы его четверо малолетних детей не замерзли зимой. Злоумышленник попал под суд. Об этом говорится в материалах, опубликованных на сайте окружного суда. «Подсудимый украл у соседки из-под навеса в ограде частного дома колотые березовые дрова объемом 8,1 кубических метров стоимостью 17 тысяч рублей. Он полностью признал свою вину», — указано в судебных материалах. При назначении наказания суд учел обстоятельства, смягчающие вину многодетного отца. Мужчина полностью возместил соседке материальный ущерб и раскаялся в преступлении. По решению суда жителя Куртамышского округа приговорили к штрафу в сумме десять тысяч рублей. Приговор вступил в законную силу. Ранее в Шатровском округе (Курганская область) местный житель незаконно вырубал деревья. Ущерб составил 870 тысяч рублей. За незаконную рубку леса мужчине грозило до семи лет лишения свободы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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