Курганский многодетный отец пошел на преступление, чтобы обеспечить семью дровами

Многодетный курганец воровал дрова, чтобы семья не замерзла зимой Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Многодетный отец из Куртамышского округа Курганской области воровал дрова у соседки, чтобы его четверо малолетних детей не замерзли зимой. Злоумышленник попал под суд. Об этом говорится в материалах, опубликованных на сайте окружного суда.

«Подсудимый украл у соседки из-под навеса в ограде частного дома колотые березовые дрова объемом 8,1 кубических метров стоимостью 17 тысяч рублей. Он полностью признал свою вину», — указано в судебных материалах.

При назначении наказания суд учел обстоятельства, смягчающие вину многодетного отца. Мужчина полностью возместил соседке материальный ущерб и раскаялся в преступлении.

По решению суда жителя Куртамышского округа приговорили к штрафу в сумме десять тысяч рублей. Приговор вступил в законную силу.

Ранее в Шатровском округе (Курганская область) местный житель незаконно вырубал деревья. Ущерб составил 870 тысяч рублей. За незаконную рубку леса мужчине грозило до семи лет лишения свободы.