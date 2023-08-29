29 августа 2023

Челябинский филиал «Защитников Отечества» спас бойцу СВО глаз

© Служба новостей «URA.RU»
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Офтальмологическая поликлиника АНО «ЦКМСЧ». Магнитогорск, глаз, операция, здоровье, медицина, офтальмолог, монитор
После ранения боец мог потерять глаз, если бы ему срочно не сделали операцию Фото:

В филиале фонда «Защитники Отечества» в Челябинской области помогли бойцу СВО сохранить глаз после ранения. Об этом URA.RU сообщили 30 августа в пресс-службе организации.

«В фонд обратилась жена бойца, который находился в областной больнице Воронежа с ранением лица. Требовалась операция, чтобы он не потерял глаз. Соцкоординатор провела большую работу, прежде чем бойца прооперировали», — пояснили в филиале.

Сотрудница отделения для достижения результата вела переговоры с медиками военного госпиталя, заместителем по медчасти филиала фонда в Воронеже и руководством больницы, куда поступил мужчина. После успешного операции был оформлены справки о ранении. Участник СВО уже торопится вернуться на фронт.

«Сейчас все быстренько зарастет. И назад к своим ребятам», — цитирует бойца пресс-служба фонда.

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В филиале фонда «Защитники Отечества» в Челябинской области помогли бойцу СВО сохранить глаз после ранения. Об этом URA.RU сообщили 30 августа в пресс-службе организации. «В фонд обратилась жена бойца, который находился в областной больнице Воронежа с ранением лица. Требовалась операция, чтобы он не потерял глаз. Соцкоординатор провела большую работу, прежде чем бойца прооперировали», — пояснили в филиале. Сотрудница отделения для достижения результата вела переговоры с медиками военного госпиталя, заместителем по медчасти филиала фонда в Воронеже и руководством больницы, куда поступил мужчина. После успешного операции был оформлены справки о ранении. Участник СВО уже торопится вернуться на фронт. «Сейчас все быстренько зарастет. И назад к своим ребятам», — цитирует бойца пресс-служба фонда.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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