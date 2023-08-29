Челябинский филиал «Защитников Отечества» спас бойцу СВО глаз

В филиале фонда «Защитники Отечества» в Челябинской области помогли бойцу СВО сохранить глаз после ранения. Об этом URA.RU сообщили 30 августа в пресс-службе организации.
«В фонд обратилась жена бойца, который находился в областной больнице Воронежа с ранением лица. Требовалась операция, чтобы он не потерял глаз. Соцкоординатор провела большую работу, прежде чем бойца прооперировали», — пояснили в филиале.
Сотрудница отделения для достижения результата вела переговоры с медиками военного госпиталя, заместителем по медчасти филиала фонда в Воронеже и руководством больницы, куда поступил мужчина. После успешного операции был оформлены справки о ранении. Участник СВО уже торопится вернуться на фронт.
«Сейчас все быстренько зарастет. И назад к своим ребятам», — цитирует бойца пресс-служба фонда.
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