Прокуратура расторгла брак жителя ХМАО и мигрантки

30 августа 2023 в 13:23 Размер текста - 17 +

Мигрантка вышла замуж за югорчанина из-за вида на жительство Фото: Анна Майорова © URA.RU Югорская межрайонная прокуратура заставила развестись жителя Советского (ХМАО) и гражданку Азербайджана. Сайт прокуратуры ХМАО сообщил, что брак признали фиктивным. «Югорская межрайонная прокуратура выявила факт заключения фиктивного брака между гражданкой Республики Азербайджан и жителем Советского, являющемся гражданином РФ. Указанные лица при заключении брака не имели намерений создать семью, межрайонный прокурор обратился в суд с исковым заявлением о признании брака недействительным», — указано в публикации. Прокуратура установила, что супруги вместе не жили, не вели хозяйство, у них не было общего имущества. Сразу после получения свидетельства о браке мигрантка подала заявление на разрешение жить в РФ, которое и было целью фиктивного замужества. Суд рассмотрел заявление прокурора и аннулировал брак. Ранее URA.RU писало, что прокуратура Нижневартовска выявила заключение фиктивного брака местной жительницы и гражданина Азербайджана. Жених сделал невесте предложение, чтобы получить вид на жительство.

Югорская межрайонная прокуратура заставила развестись жителя Советского (ХМАО) и гражданку Азербайджана. Сайт прокуратуры ХМАО сообщил, что брак признали фиктивным. «Югорская межрайонная прокуратура выявила факт заключения фиктивного брака между гражданкой Республики Азербайджан и жителем Советского, являющемся гражданином РФ. Указанные лица при заключении брака не имели намерений создать семью, межрайонный прокурор обратился в суд с исковым заявлением о признании брака недействительным», — указано в публикации. Прокуратура установила, что супруги вместе не жили, не вели хозяйство, у них не было общего имущества. Сразу после получения свидетельства о браке мигрантка подала заявление на разрешение жить в РФ, которое и было целью фиктивного замужества. Суд рассмотрел заявление прокурора и аннулировал брак. Ранее URA.RU писало, что прокуратура Нижневартовска выявила заключение фиктивного брака местной жительницы и гражданина Азербайджана. Жених сделал невесте предложение, чтобы получить вид на жительство.