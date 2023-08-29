29 августа 2023

Прокуратура расторгла брак жителя ХМАО и мигрантки

© Служба новостей «URA.RU»
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Пресс-конференция, посвященная результатам работы прокуратуры города Екатеринбурга в 2019 году. Екатеринбург, значок, прокурор, прокуратура россии, погоны, старший советник юстиции, эмблема прокуратуры
Мигрантка вышла замуж за югорчанина из-за вида на жительство Фото:

Югорская межрайонная прокуратура заставила развестись жителя Советского (ХМАО) и гражданку Азербайджана. Сайт прокуратуры ХМАО сообщил, что брак признали фиктивным.

«Югорская межрайонная прокуратура выявила факт заключения фиктивного брака между гражданкой Республики Азербайджан и жителем Советского, являющемся гражданином РФ. Указанные лица при заключении брака не имели намерений создать семью, межрайонный прокурор обратился в суд с исковым заявлением о признании брака недействительным», — указано в публикации.

Прокуратура установила, что супруги вместе не жили, не вели хозяйство, у них не было общего имущества. Сразу после получения свидетельства о браке мигрантка подала заявление на разрешение жить в РФ, которое и было целью фиктивного замужества. Суд рассмотрел заявление прокурора и аннулировал брак.

Ранее URA.RU писало, что прокуратура Нижневартовска выявила заключение фиктивного брака местной жительницы и гражданина Азербайджана. Жених сделал невесте предложение, чтобы получить вид на жительство.

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Югорская межрайонная прокуратура заставила развестись жителя Советского (ХМАО) и гражданку Азербайджана. Сайт прокуратуры ХМАО сообщил, что брак признали фиктивным. «Югорская межрайонная прокуратура выявила факт заключения фиктивного брака между гражданкой Республики Азербайджан и жителем Советского, являющемся гражданином РФ. Указанные лица при заключении брака не имели намерений создать семью, межрайонный прокурор обратился в суд с исковым заявлением о признании брака недействительным», — указано в публикации. Прокуратура установила, что супруги вместе не жили, не вели хозяйство, у них не было общего имущества. Сразу после получения свидетельства о браке мигрантка подала заявление на разрешение жить в РФ, которое и было целью фиктивного замужества. Суд рассмотрел заявление прокурора и аннулировал брак. Ранее URA.RU писало, что прокуратура Нижневартовска выявила заключение фиктивного брака местной жительницы и гражданина Азербайджана. Жених сделал невесте предложение, чтобы получить вид на жительство.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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