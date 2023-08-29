Прокуратура расторгла брак жителя ХМАО и мигрантки

Югорская межрайонная прокуратура заставила развестись жителя Советского (ХМАО) и гражданку Азербайджана. Сайт прокуратуры ХМАО сообщил, что брак признали фиктивным.
«Югорская межрайонная прокуратура выявила факт заключения фиктивного брака между гражданкой Республики Азербайджан и жителем Советского, являющемся гражданином РФ. Указанные лица при заключении брака не имели намерений создать семью, межрайонный прокурор обратился в суд с исковым заявлением о признании брака недействительным», — указано в публикации.
Прокуратура установила, что супруги вместе не жили, не вели хозяйство, у них не было общего имущества. Сразу после получения свидетельства о браке мигрантка подала заявление на разрешение жить в РФ, которое и было целью фиктивного замужества. Суд рассмотрел заявление прокурора и аннулировал брак.
Ранее URA.RU писало, что прокуратура Нижневартовска выявила заключение фиктивного брака местной жительницы и гражданина Азербайджана. Жених сделал невесте предложение, чтобы получить вид на жительство.
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