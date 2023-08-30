Кабмин не поддержал закон, освобождающий от уголовного дела добровольцев СВО

31 августа 2023 в 05:36 Размер текста - 17 +

Кабмин не согласился с предложением отменять уголовные дела Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Кабмин РФ не согласился с идеей о закрытии уголовных дел против решивших стать добровольцами специальной военной операции (СВО). Об этом сообщил ТАСС. «Комиссия правительства РФ не поддержала законопроект, который освобождает от уголовного преследования лиц, решивших стать добровольцами в условиях СВО, так как документ не учитывает необходимость возмещения подозреваемым или обвиняемым вреда, причиненного преступлением», — написал ТАСС в своем telegram-канале, ссылаясь на проект отзыва кабмина. Проект был внесен в Госдуму РФ 4 апреля. Он предусматривает поправки в УК РФ, согласно которым прокурор, следователь и дознаватель смогут прекратить уголовное дело, если подозреваемый или обвиняемый совершил преступление небольшой или средней тяжести и принял решение добровольно «пройти военную службу в воинских формированиях». Ранее в нижней палате парламента сообщили о рассмотрении поправок в законы о чрезвычайном и военном положении, которое состоится осенью 2023 года. После обнародования поправок Россия не будет извещать ООН и генсека Совета Европы о введении и прекращении военного положения на территории страны.

Кабмин РФ не согласился с идеей о закрытии уголовных дел против решивших стать добровольцами специальной военной операции (СВО). Об этом сообщил ТАСС. «Комиссия правительства РФ не поддержала законопроект, который освобождает от уголовного преследования лиц, решивших стать добровольцами в условиях СВО, так как документ не учитывает необходимость возмещения подозреваемым или обвиняемым вреда, причиненного преступлением», — написал ТАСС в своем telegram-канале, ссылаясь на проект отзыва кабмина. Проект был внесен в Госдуму РФ 4 апреля. Он предусматривает поправки в УК РФ, согласно которым прокурор, следователь и дознаватель смогут прекратить уголовное дело, если подозреваемый или обвиняемый совершил преступление небольшой или средней тяжести и принял решение добровольно «пройти военную службу в воинских формированиях». Ранее в нижней палате парламента сообщили о рассмотрении поправок в законы о чрезвычайном и военном положении, которое состоится осенью 2023 года. После обнародования поправок Россия не будет извещать ООН и генсека Совета Европы о введении и прекращении военного положения на территории страны.