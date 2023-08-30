30 августа 2023

Кабмин не поддержал закон, освобождающий от уголовного дела добровольцев СВО

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Судебное заседание по избранию меры пресечения Курпишеву Ивану и Штингер Александру. Курган, заседание, суд, руки, суд присяжных
Кабмин не согласился с предложением отменять уголовные дела Фото:
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Кабмин РФ не согласился с идеей о закрытии уголовных дел против решивших стать добровольцами специальной военной операции (СВО). Об этом сообщил ТАСС.

«Комиссия правительства РФ не поддержала законопроект, который освобождает от уголовного преследования лиц, решивших стать добровольцами в условиях СВО, так как документ не учитывает необходимость возмещения подозреваемым или обвиняемым вреда, причиненного преступлением», — написал ТАСС в своем telegram-канале, ссылаясь на проект отзыва кабмина.

Проект был внесен в Госдуму РФ 4 апреля. Он предусматривает поправки в УК РФ, согласно которым прокурор, следователь и дознаватель смогут прекратить уголовное дело, если подозреваемый или обвиняемый совершил преступление небольшой или средней тяжести и принял решение добровольно «пройти военную службу в воинских формированиях».

Ранее в нижней палате парламента сообщили о рассмотрении поправок в законы о чрезвычайном и военном положении, которое состоится осенью 2023 года. После обнародования поправок Россия не будет извещать ООН и генсека Совета Европы о введении и прекращении военного положения на территории страны.

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Кабмин РФ не согласился с идеей о закрытии уголовных дел против решивших стать добровольцами специальной военной операции (СВО). Об этом сообщил ТАСС. «Комиссия правительства РФ не поддержала законопроект, который освобождает от уголовного преследования лиц, решивших стать добровольцами в условиях СВО, так как документ не учитывает необходимость возмещения подозреваемым или обвиняемым вреда, причиненного преступлением», — написал ТАСС в своем telegram-канале, ссылаясь на проект отзыва кабмина. Проект был внесен в Госдуму РФ 4 апреля. Он предусматривает поправки в УК РФ, согласно которым прокурор, следователь и дознаватель смогут прекратить уголовное дело, если подозреваемый или обвиняемый совершил преступление небольшой или средней тяжести и принял решение добровольно «пройти военную службу в воинских формированиях». Ранее в нижней палате парламента сообщили о рассмотрении поправок в законы о чрезвычайном и военном положении, которое состоится осенью 2023 года. После обнародования поправок Россия не будет извещать ООН и генсека Совета Европы о введении и прекращении военного положения на территории страны.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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