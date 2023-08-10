Госдума рассмотрит поправки в законы о чрезвычайном и военном положении осенью 10 августа 2023 в 16:10 Размер текста - 17 + Ранее законопроект о военном и чрезвычайном положении внес в Госдуму президент России Владимир Путин Фото: Владимир Андреев © URA.RU Поправки в законы о чрезвычайном и военном положении будут рассмотрены Госдумой осенью 2023 года. Об этом сообщили в нижней палате парламента. «Законопроект будет рассмотрен депутатами в начале осенней сессии в сентябре», — говорится в telegram-канале Госдумы. Ранее президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о военном и чрезвычайном положении. После его обнародования Россия не будет извещать генерального секретаря Совета Европы и ООН о введении или прекращении военного положения на территории России. Обязательства об информированы ранее были ведены в 1950 году. Спикер Госдумы Вячеслав Володин отметил, что совет Европы не дает другим странам развиваться. Все решения советы политизированы Вашингтоном, добавил Володин. На данный момент военное положение введено в новых регионах России. Это связано с проведением спецоперации. Поправки в законы о чрезвычайном и военном положении будут рассмотрены Госдумой осенью 2023 года. Об этом сообщили в нижней палате парламента. «Законопроект будет рассмотрен депутатами в начале осенней сессии в сентябре», — говорится в telegram-канале Госдумы. Ранее президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о военном и чрезвычайном положении. После его обнародования Россия не будет извещать генерального секретаря Совета Европы и ООН о введении или прекращении военного положения на территории России. Обязательства об информированы ранее были ведены в 1950 году. Спикер Госдумы Вячеслав Володин отметил, что совет Европы не дает другим странам развиваться. Все решения советы политизированы Вашингтоном, добавил Володин. На данный момент военное положение введено в новых регионах России. Это связано с проведением спецоперации. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям