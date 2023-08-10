Госдума рассмотрит поправки в законы о чрезвычайном и военном положении осенью

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Клипарт Государственная Дума и Совет Федерации. Москва, депутат, чиновник, госдума, государственная дума, портфель, гд
Ранее законопроект о военном и чрезвычайном положении внес в Госдуму президент России Владимир Путин Фото:

Поправки в законы о чрезвычайном и военном положении будут рассмотрены Госдумой осенью 2023 года. Об этом сообщили в нижней палате парламента.

«Законопроект будет рассмотрен депутатами в начале осенней сессии в сентябре», — говорится в telegram-канале Госдумы. Ранее президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о военном и чрезвычайном положении.

После его обнародования Россия не будет извещать генерального секретаря Совета Европы и ООН о введении или прекращении военного положения на территории России. Обязательства об информированы ранее были ведены в 1950 году.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин отметил, что совет Европы не дает другим странам развиваться. Все решения советы политизированы Вашингтоном, добавил Володин.

На данный момент военное положение введено в новых регионах России. Это связано с проведением спецоперации.

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Поправки в законы о чрезвычайном и военном положении будут рассмотрены Госдумой осенью 2023 года. Об этом сообщили в нижней палате парламента. «Законопроект будет рассмотрен депутатами в начале осенней сессии в сентябре», — говорится в telegram-канале Госдумы. Ранее президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о военном и чрезвычайном положении. После его обнародования Россия не будет извещать генерального секретаря Совета Европы и ООН о введении или прекращении военного положения на территории России. Обязательства об информированы ранее были ведены в 1950 году. Спикер Госдумы Вячеслав Володин отметил, что совет Европы не дает другим странам развиваться. Все решения советы политизированы Вашингтоном, добавил Володин. На данный момент военное положение введено в новых регионах России. Это связано с проведением спецоперации.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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