Пермский министр образования высказалась о введении в школах уроков сексуальной грамотности

В школах Пермского края не будут вводить уроки сексуальной грамотности
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По словам Раисы Кассиной, говорить о сохранении здоровья со школьниками должны врачи, а не учителя Фото:

Информацию о введении в школах Пермского края в новом учебном году уроков сексуальной грамотности не соответствует действительности. Об этом заявила министр образования Прикамья Раиса Кассина. Чиновница краевого правительства в прямом эфире отвечала на вопросы пермяков, касающиеся начала нового учебного года. Трансляция велась в паблике «Пермский край» в соцсети «ВКонтакте».

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«На мой взгляд, это [информация об уроках сексуальной грамотности] диверсия какая-то. Нет, конечно. Мы могли бы еще говорить о сохранении здоровья детей. И то, это не уроки, а какие-то [методические] материалы. Врач с этим может прийти в школу, но и этого нет. А сексуальное просвещение, это просто нонсенс, ничего такого быть не может. Никаких нововведений [в школах] нет, не было, и, я очень надеюсь, в ближайшее время не будет», — заявила Кассина.

По словам министра образования Прикамья, разговаривать с детьми о сохранении здоровья необходимо, но это должны делать «грамотно и не массово» врачи. Пермским школам «есть чем заняться», добавила Кассина, имея ввиду, что в школах ведется воспитательная работа с подростками и введены «Уроки о важном».

Ранее в СМИ появилась информация о том, что в ряде российских регионов, в том числе, в Пермском крае, запустят программу сексуальной грамотности для подростков. Уточнялось. Что школьникам раздают буклеты и брошюры, в которых говорится о «профилактике абортов и рисках беспорядочной половой жизни».

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Информацию о введении в школах Пермского края в новом учебном году уроков сексуальной грамотности не соответствует действительности. Об этом заявила министр образования Прикамья Раиса Кассина. Чиновница краевого правительства в прямом эфире отвечала на вопросы пермяков, касающиеся начала нового учебного года. Трансляция велась в паблике «Пермский край» в соцсети «ВКонтакте». «На мой взгляд, это [информация об уроках сексуальной грамотности] диверсия какая-то. Нет, конечно. Мы могли бы еще говорить о сохранении здоровья детей. И то, это не уроки, а какие-то [методические] материалы. Врач с этим может прийти в школу, но и этого нет. А сексуальное просвещение, это просто нонсенс, ничего такого быть не может. Никаких нововведений [в школах] нет, не было, и, я очень надеюсь, в ближайшее время не будет», — заявила Кассина. По словам министра образования Прикамья, разговаривать с детьми о сохранении здоровья необходимо, но это должны делать «грамотно и не массово» врачи. Пермским школам «есть чем заняться», добавила Кассина, имея ввиду, что в школах ведется воспитательная работа с подростками и введены «Уроки о важном». Ранее в СМИ появилась информация о том, что в ряде российских регионов, в том числе, в Пермском крае, запустят программу сексуальной грамотности для подростков. Уточнялось. Что школьникам раздают буклеты и брошюры, в которых говорится о «профилактике абортов и рисках беспорядочной половой жизни».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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