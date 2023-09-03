Пермяки на месяц раньше увидят новый фильм об Иване Семенове

Билеты в кинозал уже в продаже
В Перми премьера новой киноленты «Иван Семенов: Большой поход» состоится раньше, чем по всей России. Пермяки смогут увидеть фильм уже 9 сентября. Кроме того, перед показом пройдет автограф-сессия с режиссером Антоном Богдановым и актерами.
«Жители Пермского края первыми увидят новый фильм об Иване Семенове. 9 сентября состоится премьера фильма Антона Богданова — „Иван Семенов: Большой поход“. В программе: автограф-сессия с режиссером и актерами фильма», — сообщает telegram-канал правительства Прикамья.
Фильм, полностью снятый в Пермском крае, покажет «Синема Парк Семья». В широкий прокат фильм выйдет 28 сентября.
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