06 сентября 2023

В Пермском крае у пенсионерок украли телефоны, пока те прибирались на могилах родителей

В Пермском крае пенсионерок обокрали на кладбище
© Служба новостей «URA.RU»
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Кладбище. Похороны.Архив. Челябинск., могила, уборка, кладбище
Женщины обнаружили, что кто-то украл из их сумок сотовые телефоны (архивное фото) Фото:

В городе Кизел Пермского края пенсионерки, пришедшие прибраться на могилах родителей, лишились сотовых телефонов. Гаджеты женщины оставили в сумках, а сами ненадолго отлучились. Вернувшись на место они обнаружили, что их телефоны пропали. Об этом сообщается в паблике «Мой город — Кизел» в соцсети «ВКонтакте».

«Пожилые женщины, родом из Кизела, прибирались на могилах родителей. Оставили сумки у дерева, ушли на полчаса, чтобы не запачкать вещи в краске. Вернулись, и в сумках не обнаружили телефоны. Будьте людьми, верните телефоны!», — говорится в посте, размещенном в соцсети. Также автор поста оставил номер телефона для связи, попросив вернуть украденные вещи.

Этим летом в Березниках на кладбище был украден флаг ЧВК «Вагнер», а в 2022 году одна из жительниц города пожаловалась на кражу цветов с могил. Некоторые березниковцы предположили, что цветы могли быть украдены к 1 Сентября, а затем — проданы родителям школьников.

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В городе Кизел Пермского края пенсионерки, пришедшие прибраться на могилах родителей, лишились сотовых телефонов. Гаджеты женщины оставили в сумках, а сами ненадолго отлучились. Вернувшись на место они обнаружили, что их телефоны пропали. Об этом сообщается в паблике «Мой город — Кизел» в соцсети «ВКонтакте». «Пожилые женщины, родом из Кизела, прибирались на могилах родителей. Оставили сумки у дерева, ушли на полчаса, чтобы не запачкать вещи в краске. Вернулись, и в сумках не обнаружили телефоны. Будьте людьми, верните телефоны!», — говорится в посте, размещенном в соцсети. Также автор поста оставил номер телефона для связи, попросив вернуть украденные вещи. Этим летом в Березниках на кладбище был украден флаг ЧВК «Вагнер», а в 2022 году одна из жительниц города пожаловалась на кражу цветов с могил. Некоторые березниковцы предположили, что цветы могли быть украдены к 1 Сентября, а затем — проданы родителям школьников.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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