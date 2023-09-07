Силовики начали проверку после смерти юной свердловчанки в Сочи

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Клинический институт мозга. Березовский, уход, лечение, больница, экг, больничные показатели, электрокардиограмма
Маша Хрусталева поймала ротавирус, ее состояние начало ухудшаться и она впала в кому Фото:

В Сочи следователи начали проверку после смерти семилетней Маши Хрусталевой из Екатеринбурга. Девочка заболела ротавирусной инфекцией после купания в Черном море и впала в кому. Ход проверки поставила на контроль прокуратура, действиям врачей дадут оценку, сообщает пресс-служба надзорного ведомства по Краснодарскому краю.

«Прокуратура поставила на контроль ход и результаты проводимой СУ СК России по Краснодарскому краю процессуальной проверки по факту смерти 7-летнего ребенка на территории Сочи […] Следственными органами будет дана оценка качеству и своевременности оказания медицинской помощи ребенку», — говорится в сообщении ведомства.

Маша Хрусталева отдыхала вместе с родителями в Лазаревском (Краснодарский край). В один день после купания ей стало плохо — девочка поймала ротавирус, который привел ее в реанимацию. У малышки произошел отек мозга, местные врачи оказались бессильны. По поручению губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева, ребенка должны были перевести в Москву, но позже от транспортировки отказались из-за резкого ухудшения состояния Маши. Вечером 6 сентября Маша умерла.

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В Сочи следователи начали проверку после смерти семилетней Маши Хрусталевой из Екатеринбурга. Девочка заболела ротавирусной инфекцией после купания в Черном море и впала в кому. Ход проверки поставила на контроль прокуратура, действиям врачей дадут оценку, сообщает пресс-служба надзорного ведомства по Краснодарскому краю. «Прокуратура поставила на контроль ход и результаты проводимой СУ СК России по Краснодарскому краю процессуальной проверки по факту смерти 7-летнего ребенка на территории Сочи […] Следственными органами будет дана оценка качеству и своевременности оказания медицинской помощи ребенку», — говорится в сообщении ведомства. Маша Хрусталева отдыхала вместе с родителями в Лазаревском (Краснодарский край). В один день после купания ей стало плохо — девочка поймала ротавирус, который привел ее в реанимацию. У малышки произошел отек мозга, местные врачи оказались бессильны. По поручению губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева, ребенка должны были перевести в Москву, но позже от транспортировки отказались из-за резкого ухудшения состояния Маши. Вечером 6 сентября Маша умерла.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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