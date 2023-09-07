07 сентября 2023

ДТП с колонной велосипедисток, где пострадала пермячка, попало на видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Магнитогорск, нарушение, велосипед, жезл дпс, сотрудник дпс
Пермская спортсменка отделалась ушибами и ссадинами Фото:

Момент дорожного происшествия с участием большегруза и колонны велосипедисток на трассе под Санкт-Петербургом попал на камеру видеорегистратора. Об этом сообщил Mash. Спортсменка из Пермского края, двигавшаяся в составе группы, не получила серьезных травм, рассказал журналистам ее отец.

«Момент аварии с девушками-спортсменками на трассе „Скандинавия“ попал на видеорегистратор. На записи — при повороте грузовик внезапно смещается вправо и буквально сминает машину сопровождения и велосипедисток», — написано в мессенджере. После происшествия прикамская спортсменка позвонила родным и сообщила, что с ней все в порядке.

Инцидент произошел днем 7 сентября на автодороге в Ленинградской области. По данным источников в силовых структурах региона, водитель фуры, допустивший ДТП, уснул за рулем, его задержали. Сообщалось о 10 пострадавших и двух погибших.

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Момент дорожного происшествия с участием большегруза и колонны велосипедисток на трассе под Санкт-Петербургом попал на камеру видеорегистратора. Об этом сообщил Mash. Спортсменка из Пермского края, двигавшаяся в составе группы, не получила серьезных травм, рассказал журналистам ее отец. «Момент аварии с девушками-спортсменками на трассе „Скандинавия“ попал на видеорегистратор. На записи — при повороте грузовик внезапно смещается вправо и буквально сминает машину сопровождения и велосипедисток», — написано в мессенджере. После происшествия прикамская спортсменка позвонила родным и сообщила, что с ней все в порядке. Инцидент произошел днем 7 сентября на автодороге в Ленинградской области. По данным источников в силовых структурах региона, водитель фуры, допустивший ДТП, уснул за рулем, его задержали. Сообщалось о 10 пострадавших и двух погибших.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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