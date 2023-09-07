ДТП с колонной велосипедисток, где пострадала пермячка, попало на видео

Момент дорожного происшествия с участием большегруза и колонны велосипедисток на трассе под Санкт-Петербургом попал на камеру видеорегистратора. Об этом сообщил Mash. Спортсменка из Пермского края, двигавшаяся в составе группы, не получила серьезных травм, рассказал журналистам ее отец.
«Момент аварии с девушками-спортсменками на трассе „Скандинавия“ попал на видеорегистратор. На записи — при повороте грузовик внезапно смещается вправо и буквально сминает машину сопровождения и велосипедисток», — написано в мессенджере. После происшествия прикамская спортсменка позвонила родным и сообщила, что с ней все в порядке.
Инцидент произошел днем 7 сентября на автодороге в Ленинградской области. По данным источников в силовых структурах региона, водитель фуры, допустивший ДТП, уснул за рулем, его задержали. Сообщалось о 10 пострадавших и двух погибших.
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