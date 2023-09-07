В ДТП с велосипедистами в Ленинградской области пострадала пермская спортсменка

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Клипарт. Магнитогорск, нарушение, велосипед, жезл дпс, сотрудник дпс
Пермячка отделалась испугом и ушибами (архивное фото) Фото:

В группе велосипедистов, которых сбила фура на трассе в Ленинградкой области, была спортсменка из Пермского края. 15-летняя девочка серьезных травм не получила, отделавшись ушибами, рассказал журналистам ее отец.

«15-летняя спортсменка из Пермского края занимается велоспортом почти полжизни. По словам отца, она отзвонилась матери и заверила, что серьезных травм не получила», — пишет «Фонтанка».

Ранее URA.RU рассказывало, что фура врезалась в группу велосипедистов на трассе в Ленинградской области. Погибли два человека, в том числе, спортсменка из Тюмени.

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В группе велосипедистов, которых сбила фура на трассе в Ленинградкой области, была спортсменка из Пермского края. 15-летняя девочка серьезных травм не получила, отделавшись ушибами, рассказал журналистам ее отец. «15-летняя спортсменка из Пермского края занимается велоспортом почти полжизни. По словам отца, она отзвонилась матери и заверила, что серьезных травм не получила», — пишет «Фонтанка». Ранее URA.RU рассказывало, что фура врезалась в группу велосипедистов на трассе в Ленинградской области. Погибли два человека, в том числе, спортсменка из Тюмени.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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