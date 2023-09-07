В ДТП с велосипедистами в Ленинградской области пострадала пермская спортсменка

07 сентября 2023 в 19:02 Размер текста - 17 +

Пермячка отделалась испугом и ушибами (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU В группе велосипедистов, которых сбила фура на трассе в Ленинградкой области, была спортсменка из Пермского края. 15-летняя девочка серьезных травм не получила, отделавшись ушибами, рассказал журналистам ее отец. «15-летняя спортсменка из Пермского края занимается велоспортом почти полжизни. По словам отца, она отзвонилась матери и заверила, что серьезных травм не получила», — пишет «Фонтанка». Ранее URA.RU рассказывало, что фура врезалась в группу велосипедистов на трассе в Ленинградской области. Погибли два человека, в том числе, спортсменка из Тюмени.

В группе велосипедистов, которых сбила фура на трассе в Ленинградкой области, была спортсменка из Пермского края. 15-летняя девочка серьезных травм не получила, отделавшись ушибами, рассказал журналистам ее отец. «15-летняя спортсменка из Пермского края занимается велоспортом почти полжизни. По словам отца, она отзвонилась матери и заверила, что серьезных травм не получила», — пишет «Фонтанка». Ранее URA.RU рассказывало, что фура врезалась в группу велосипедистов на трассе в Ленинградской области. Погибли два человека, в том числе, спортсменка из Тюмени.