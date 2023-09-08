Уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова стала одной из первых проголосовавших на выборах в гордуму Екатеринбурга (ЕГД). Омбудсмен отдала свой голос в школе №1, расположенной на Татищева, 78, передает корреспондент URA.RU.
«Мне бы очень хотелось, чтобы эти выборы прошли просто спокойно, красиво. Нам погода подарила такой денечек, что идешь, любуешься и радуешься. Члены моей семьи подали заявления раньше — на электронное голосование, а я пошла, потому что этих людей всех знаю», — рассказала Мерзлякова агентству.
Выборы в гордуму Екатеринбурга проходят 9 и 10 сентября 2023 года. Оба дня избирательные участки в городе будут работать с 8:00 до 20:00. Помимо этого, в Свердловской области пройдет голосование по 11 избирательным кампаниям. Среди них — довыборы в Законодательное собрание области, а также выборы в гордумы Верхней Пышмы и Качканарского ГО. URA.RU ведет прямую трансляцию.
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