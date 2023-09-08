Омбудсмен Мерзлякова стала одной из первых проголосовавших на выборах в ЕГД. Видео

09 сентября 2023 в 08:57 Размер текста - 17 +

Татьяна Мерзлякова проголосовала на участке №1269 Фото: Размик Закарян © URA.RU новость из сюжета Выборы-2023 Уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова стала одной из первых проголосовавших на выборах в гордуму Екатеринбурга (ЕГД). Омбудсмен отдала свой голос в школе №1, расположенной на Татищева, 78, передает корреспондент URA.RU. «Мне бы очень хотелось, чтобы эти выборы прошли просто спокойно, красиво. Нам погода подарила такой денечек, что идешь, любуешься и радуешься. Члены моей семьи подали заявления раньше — на электронное голосование, а я пошла, потому что этих людей всех знаю», — рассказала Мерзлякова агентству. Выборы в гордуму Екатеринбурга проходят 9 и 10 сентября 2023 года. Оба дня избирательные участки в городе будут работать с 8:00 до 20:00. Помимо этого, в Свердловской области пройдет голосование по 11 избирательным кампаниям. Среди них — довыборы в Законодательное собрание области, а также выборы в гордумы Верхней Пышмы и Качканарского ГО. URA.RU ведет прямую трансляцию.

Уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова стала одной из первых проголосовавших на выборах в гордуму Екатеринбурга (ЕГД). Омбудсмен отдала свой голос в школе №1, расположенной на Татищева, 78, передает корреспондент URA.RU. «Мне бы очень хотелось, чтобы эти выборы прошли просто спокойно, красиво. Нам погода подарила такой денечек, что идешь, любуешься и радуешься. Члены моей семьи подали заявления раньше — на электронное голосование, а я пошла, потому что этих людей всех знаю», — рассказала Мерзлякова агентству. Выборы в гордуму Екатеринбурга проходят 9 и 10 сентября 2023 года. Оба дня избирательные участки в городе будут работать с 8:00 до 20:00. Помимо этого, в Свердловской области пройдет голосование по 11 избирательным кампаниям. Среди них — довыборы в Законодательное собрание области, а также выборы в гордумы Верхней Пышмы и Качканарского ГО. URA.RU ведет прямую трансляцию.