08 сентября 2023

Омбудсмен Мерзлякова стала одной из первых проголосовавших на выборах в ЕГД. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Битва ораторов: Мария Захарова и Тина Канделаки в Teatro Veneziano. Екатеринбург, мерзлякова татьяна
Татьяна Мерзлякова проголосовала на участке №1269 Фото:
новость из сюжета
Выборы-2023

Уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова стала одной из первых проголосовавших на выборах в гордуму Екатеринбурга (ЕГД). Омбудсмен отдала свой голос в школе №1, расположенной на Татищева, 78, передает корреспондент URA.RU.

«Мне бы очень хотелось, чтобы эти выборы прошли просто спокойно, красиво. Нам погода подарила такой денечек, что идешь, любуешься и радуешься. Члены моей семьи подали заявления раньше — на электронное голосование, а я пошла, потому что этих людей всех знаю», — рассказала Мерзлякова агентству.

Выборы в гордуму Екатеринбурга проходят 9 и 10 сентября 2023 года. Оба дня избирательные участки в городе будут работать с 8:00 до 20:00. Помимо этого, в Свердловской области пройдет голосование по 11 избирательным кампаниям. Среди них — довыборы в Законодательное собрание области, а также выборы в гордумы Верхней Пышмы и Качканарского ГО. URA.RU ведет прямую трансляцию.

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Уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова стала одной из первых проголосовавших на выборах в гордуму Екатеринбурга (ЕГД). Омбудсмен отдала свой голос в школе №1, расположенной на Татищева, 78, передает корреспондент URA.RU. «Мне бы очень хотелось, чтобы эти выборы прошли просто спокойно, красиво. Нам погода подарила такой денечек, что идешь, любуешься и радуешься. Члены моей семьи подали заявления раньше — на электронное голосование, а я пошла, потому что этих людей всех знаю», — рассказала Мерзлякова агентству. Выборы в гордуму Екатеринбурга проходят 9 и 10 сентября 2023 года. Оба дня избирательные участки в городе будут работать с 8:00 до 20:00. Помимо этого, в Свердловской области пройдет голосование по 11 избирательным кампаниям. Среди них — довыборы в Законодательное собрание области, а также выборы в гордумы Верхней Пышмы и Качканарского ГО. URA.RU ведет прямую трансляцию.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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