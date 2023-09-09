09 сентября 2023

В Екатеринбурге открылся магазин одежды для деловых женщин

В ТЦ «Гринвич» в Екатеринбурге заработал магазин Business Line
© Служба новостей «URA.RU»
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Осенний репортаж. Екатеринбург, гринвич, тц гринвич, осень, осенняя погода, осенние листья
Магазин Business Line открылся в «Гринвиче» Фото:

Бренд одежды для деловых женщин Business Line открылся в екатеринбургском торговом центре «Гринвич». Об этом сообщили в пресс-службе уральского ТЦ.

«Еще один русский бренд открылся у нас — Business Line. На этот раз упор на одежду для деловых женщин: костюмы, блузы, сорочки — все, что нужно для офиса», — пишет telegram-канал «Гринвич».

В пресс-службе магазина заявили, что они продолжают искать лучшие локации по всей России. Одним из таких и стало пространство в «Гринвиче». Магазин находится на первом уровне ТЦ возле выхода на улицу Вайнера.

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Бренд одежды для деловых женщин Business Line открылся в екатеринбургском торговом центре «Гринвич». Об этом сообщили в пресс-службе уральского ТЦ. «Еще один русский бренд открылся у нас — Business Line. На этот раз упор на одежду для деловых женщин: костюмы, блузы, сорочки — все, что нужно для офиса», — пишет telegram-канал «Гринвич». В пресс-службе магазина заявили, что они продолжают искать лучшие локации по всей России. Одним из таких и стало пространство в «Гринвиче». Магазин находится на первом уровне ТЦ возле выхода на улицу Вайнера.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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