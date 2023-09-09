В Екатеринбурге открылся магазин одежды для деловых женщин

Магазин Business Line открылся в «Гринвиче»
Бренд одежды для деловых женщин Business Line открылся в екатеринбургском торговом центре «Гринвич». Об этом сообщили в пресс-службе уральского ТЦ.
«Еще один русский бренд открылся у нас — Business Line. На этот раз упор на одежду для деловых женщин: костюмы, блузы, сорочки — все, что нужно для офиса», — пишет telegram-канал «Гринвич».
В пресс-службе магазина заявили, что они продолжают искать лучшие локации по всей России. Одним из таких и стало пространство в «Гринвиче». Магазин находится на первом уровне ТЦ возле выхода на улицу Вайнера.
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