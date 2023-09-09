Байкеру оторвало голову во время аварии в Екатеринбурге. Фото

В Екатеринбурге мотоциклист погиб, врезавшись в столб

10 сентября 2023 в 09:40 Размер текста - 17 +

Мужчина был опытным водителем, но выбрал опасную скорость (архивное фото) Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU В Екатеринбурге в ночной аварии погиб мотоциклист, который на высокой скорости въехал в столб и получил травматическую ампутацию головы. Об этом URA.RU сообщил в экстренных службах города. «При движении в составе группы из трех мотоциклов, в районе улицы Крестинского, 54, один из байкеров совершил наезд на столб. Мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью: множественные переломы и травматическую ампутацию головы», — рассказал собеседник агентства. В ГИБДД Свердловской области гибель мотоциклиста подтвердили. По словам представителей ведомства, мужчина водил мотоцикл 16 лет и в момент аварии был в шлеме. «По предварительным данным, водитель выбрал небезопасную скорость, это привело к потере управления. Он упал и наехал на металлическое ограждение дороги. От полученных травм мотоциклист скончался на месте до прибытия медиков», — объяснили в ГИБДД и призвали всех участников движения к осторожности на дорогах. Также в ведомстве добавили, что будет проведена экспертиза. Она установит, в каком состоянии байкер управлял своим транспортным средством. Смерть мотоциклиста наступила мгновенно Фото: предоставлено ГИБДД Свердловской области

В Екатеринбурге в ночной аварии погиб мотоциклист, который на высокой скорости въехал в столб и получил травматическую ампутацию головы. Об этом URA.RU сообщил в экстренных службах города. «При движении в составе группы из трех мотоциклов, в районе улицы Крестинского, 54, один из байкеров совершил наезд на столб. Мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью: множественные переломы и травматическую ампутацию головы», — рассказал собеседник агентства. В ГИБДД Свердловской области гибель мотоциклиста подтвердили. По словам представителей ведомства, мужчина водил мотоцикл 16 лет и в момент аварии был в шлеме. «По предварительным данным, водитель выбрал небезопасную скорость, это привело к потере управления. Он упал и наехал на металлическое ограждение дороги. От полученных травм мотоциклист скончался на месте до прибытия медиков», — объяснили в ГИБДД и призвали всех участников движения к осторожности на дорогах. Также в ведомстве добавили, что будет проведена экспертиза. Она установит, в каком состоянии байкер управлял своим транспортным средством.