В Екатеринбурге в ночной аварии погиб мотоциклист, который на высокой скорости въехал в столб и получил травматическую ампутацию головы. Об этом URA.RU сообщил в экстренных службах города.
«При движении в составе группы из трех мотоциклов, в районе улицы Крестинского, 54, один из байкеров совершил наезд на столб. Мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью: множественные переломы и травматическую ампутацию головы», — рассказал собеседник агентства.
В ГИБДД Свердловской области гибель мотоциклиста подтвердили. По словам представителей ведомства, мужчина водил мотоцикл 16 лет и в момент аварии был в шлеме.
«По предварительным данным, водитель выбрал небезопасную скорость, это привело к потере управления. Он упал и наехал на металлическое ограждение дороги. От полученных травм мотоциклист скончался на месте до прибытия медиков», — объяснили в ГИБДД и призвали всех участников движения к осторожности на дорогах.
Также в ведомстве добавили, что будет проведена экспертиза. Она установит, в каком состоянии байкер управлял своим транспортным средством.
Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.