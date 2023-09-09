09 сентября 2023

Байкеру оторвало голову во время аварии в Екатеринбурге. Фото

В Екатеринбурге мотоциклист погиб, врезавшись в столб
© Служба новостей «URA.RU»
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Фоторепортаж - авария с мотоциклом. Салехард, мотоцикл, дтп, авария, разбитый мотоцикл
Мужчина был опытным водителем, но выбрал опасную скорость (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге в ночной аварии погиб мотоциклист, который на высокой скорости въехал в столб и получил травматическую ампутацию головы. Об этом URA.RU сообщил в экстренных службах города.

«При движении в составе группы из трех мотоциклов, в районе улицы Крестинского, 54, один из байкеров совершил наезд на столб. Мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью: множественные переломы и травматическую ампутацию головы», — рассказал собеседник агентства.

В ГИБДД Свердловской области гибель мотоциклиста подтвердили. По словам представителей ведомства, мужчина водил мотоцикл 16 лет и в момент аварии был в шлеме.

«По предварительным данным, водитель выбрал небезопасную скорость, это привело к потере управления. Он упал и наехал на металлическое ограждение дороги. От полученных травм мотоциклист скончался на месте до прибытия медиков», — объяснили в ГИБДД и призвали всех участников движения к осторожности на дорогах.

Также в ведомстве добавили, что будет проведена экспертиза. Она установит, в каком состоянии байкер управлял своим транспортным средством.

Смерть мотоциклиста наступила мгновенно
Смерть мотоциклиста наступила мгновенно
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В Екатеринбурге в ночной аварии погиб мотоциклист, который на высокой скорости въехал в столб и получил травматическую ампутацию головы. Об этом URA.RU сообщил в экстренных службах города. «При движении в составе группы из трех мотоциклов, в районе улицы Крестинского, 54, один из байкеров совершил наезд на столб. Мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью: множественные переломы и травматическую ампутацию головы», — рассказал собеседник агентства. В ГИБДД Свердловской области гибель мотоциклиста подтвердили. По словам представителей ведомства, мужчина водил мотоцикл 16 лет и в момент аварии был в шлеме. «По предварительным данным, водитель выбрал небезопасную скорость, это привело к потере управления. Он упал и наехал на металлическое ограждение дороги. От полученных травм мотоциклист скончался на месте до прибытия медиков», — объяснили в ГИБДД и призвали всех участников движения к осторожности на дорогах. Также в ведомстве добавили, что будет проведена экспертиза. Она установит, в каком состоянии байкер управлял своим транспортным средством.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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