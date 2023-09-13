Пермячка погибла в Екатеринбурге при загадочных обстоятельствах

Женщиной, выпавшей из окна квартиры на 24-м этаже в Екатеринбурге, оказалась молодая мать из Перми. Подруга погибшей заявила, что она поскользнулась, когда мыла окна, но соседи с этой версией не согласны. Девушка упала после полуночи, а до момента падения из квартиры была слышна ругань.
«Близкая подруга погибшей рассказала нашим коллегам, что в Екатеринбург девушка переехала полтора года назад из Перми. У нее остался девятимесячный сын», — сообщает 59.ru.
Близкая подруга девушки рассказала СМИ, что молодая мать очень любила чистоту. Она решила прибрать квартиру и выпала из окна. При этом соседи слышали, что в квартире якобы шла ссора с участием мужчины. В версию с мытьем окон они не верят.
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