Пермячка погибла в Екатеринбурге при загадочных обстоятельствах

Молодая мать выпала из окна в Екатеринбурге

14 сентября 2023 в 12:12 Размер текста - 17 +

У выпавшей из окна пермячки остался маленький сын Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Женщиной, выпавшей из окна квартиры на 24-м этаже в Екатеринбурге, оказалась молодая мать из Перми. Подруга погибшей заявила, что она поскользнулась, когда мыла окна, но соседи с этой версией не согласны. Девушка упала после полуночи, а до момента падения из квартиры была слышна ругань. «Близкая подруга погибшей рассказала нашим коллегам, что в Екатеринбург девушка переехала полтора года назад из Перми. У нее остался девятимесячный сын», — сообщает 59.ru. Близкая подруга девушки рассказала СМИ, что молодая мать очень любила чистоту. Она решила прибрать квартиру и выпала из окна. При этом соседи слышали, что в квартире якобы шла ссора с участием мужчины. В версию с мытьем окон они не верят.

Женщиной, выпавшей из окна квартиры на 24-м этаже в Екатеринбурге, оказалась молодая мать из Перми. Подруга погибшей заявила, что она поскользнулась, когда мыла окна, но соседи с этой версией не согласны. Девушка упала после полуночи, а до момента падения из квартиры была слышна ругань. «Близкая подруга погибшей рассказала нашим коллегам, что в Екатеринбург девушка переехала полтора года назад из Перми. У нее остался девятимесячный сын», — сообщает 59.ru. Близкая подруга девушки рассказала СМИ, что молодая мать очень любила чистоту. Она решила прибрать квартиру и выпала из окна. При этом соседи слышали, что в квартире якобы шла ссора с участием мужчины. В версию с мытьем окон они не верят.