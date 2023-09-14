14 сентября 2023

В центре Челябинска появится еще один световой потолок. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Приготовления к Новому году. Челябинск, новогодние украшения, гирлянды, кировка, иллюминация
Световой потолок установят на пешеходной части улицы Карла Маркса Фото:

В центре Челябинска появится еще один световой потолок, аналогичный тому, что размещен на улице Кирова. Иллюминацию установят на участке улицы Карла Маркса. Об этом 15 сентября сообщила мэр города Наталья Котова в своих социальных сетях.

«На обновленной улице Карла Маркса от Цвиллинга до Кировки появится световой потолок. На данный момент на участке реконструируется покрытие проезжей части, въезды и тротуары. Ведется укладка гранитной плитки и брусчатки. В проекте предусмотрено озеленение», — написала Котова в своем telegram-канале.

Глава Челябинска добавила, что в октябре работы планируется завершить. Проект реализуется совместными усилиями администрации и компании «Бизнес-сити».

Сообщалось, что благоустройство территории будет завершено на месяц раньше. Был обозначен срок до конца сентября.

Наталья Котова назвала световой потолок «изюминкой» обновленной улицы
Наталья Котова назвала световой потолок «изюминкой» обновленной улицы
Фото:
В рамках благоустройства улицы идет укладка плитки и брусчатки
В рамках благоустройства улицы идет укладка плитки и брусчатки
Фото:
Территорию будут озеленять деревьями, кустарниками и травой
Территорию будут озеленять деревьями, кустарниками и травой
Фото:

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В центре Челябинска появится еще один световой потолок, аналогичный тому, что размещен на улице Кирова. Иллюминацию установят на участке улицы Карла Маркса. Об этом 15 сентября сообщила мэр города Наталья Котова в своих социальных сетях. «На обновленной улице Карла Маркса от Цвиллинга до Кировки появится световой потолок. На данный момент на участке реконструируется покрытие проезжей части, въезды и тротуары. Ведется укладка гранитной плитки и брусчатки. В проекте предусмотрено озеленение», — написала Котова в своем telegram-канале. Глава Челябинска добавила, что в октябре работы планируется завершить. Проект реализуется совместными усилиями администрации и компании «Бизнес-сити». Сообщалось, что благоустройство территории будет завершено на месяц раньше. Был обозначен срок до конца сентября.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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