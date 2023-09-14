В центре Челябинска появится еще один световой потолок. Фото

15 сентября 2023 в 13:54 Размер текста - 17 +

Световой потолок установят на пешеходной части улицы Карла Маркса Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В центре Челябинска появится еще один световой потолок, аналогичный тому, что размещен на улице Кирова. Иллюминацию установят на участке улицы Карла Маркса. Об этом 15 сентября сообщила мэр города Наталья Котова в своих социальных сетях. «На обновленной улице Карла Маркса от Цвиллинга до Кировки появится световой потолок. На данный момент на участке реконструируется покрытие проезжей части, въезды и тротуары. Ведется укладка гранитной плитки и брусчатки. В проекте предусмотрено озеленение», — написала Котова в своем telegram-канале. Глава Челябинска добавила, что в октябре работы планируется завершить. Проект реализуется совместными усилиями администрации и компании «Бизнес-сити». Сообщалось, что благоустройство территории будет завершено на месяц раньше. Был обозначен срок до конца сентября. Наталья Котова назвала световой потолок «изюминкой» обновленной улицы Фото: telegram-канал Натальи Котовой, https://t.me/natalyakotova74official В рамках благоустройства улицы идет укладка плитки и брусчатки Фото: telegram-канал Натальи Котовой, https://t.me/natalyakotova74official Территорию будут озеленять деревьями, кустарниками и травой Фото: telegram-канал Натальи Котовой, https://t.me/natalyakotova74official

В центре Челябинска появится еще один световой потолок, аналогичный тому, что размещен на улице Кирова. Иллюминацию установят на участке улицы Карла Маркса. Об этом 15 сентября сообщила мэр города Наталья Котова в своих социальных сетях. «На обновленной улице Карла Маркса от Цвиллинга до Кировки появится световой потолок. На данный момент на участке реконструируется покрытие проезжей части, въезды и тротуары. Ведется укладка гранитной плитки и брусчатки. В проекте предусмотрено озеленение», — написала Котова в своем telegram-канале. Глава Челябинска добавила, что в октябре работы планируется завершить. Проект реализуется совместными усилиями администрации и компании «Бизнес-сити». Сообщалось, что благоустройство территории будет завершено на месяц раньше. Был обозначен срок до конца сентября.