В Челябинской области в лобовом ДТП погибли три человека. Фото

16 сентября 2023 в 18:20 Размер текста - 17 +

Водитель одной из машин выехал на встречную полосу по неустановленным обстоятельствам Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинской области на автодороге Южноуральск-Магнитогорск 16 сентября произошло лобовое ДТП, в котором погибли три человека. Об этом сообщает пресс-служба Управления ГУ МВД России по Челябинской области. «Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства ДТП, произошедшего на территории Верхнеуральского района. В результате ДТП водитель а/м „Ваз 2114“ 1986 г. р., от полученных травм скончался на месте происшествия, водитель а/м „Пежо“ 1945 г. р., и пассажирка а/м „Пежо“, 1951 г. р., скончались при транспортировке в медицинское учреждение», — уточнили в пресс-службе ведомства. Авария произошла 16 сентября в 14:40 на 95 километре автодороги Южноуральск-Магнитогорск. 37-летний водитель автомобиля «ВАЗ-2114» по неустановленным обстоятельствам выехал на встречную полосу, где столкнулся со встречным автомобилем «Лада Ларгус», которым управлял 68-летний мужчина. После водитель «Лады Ларгус» столкнулся со встречным автомобилем «Пежо Партнер», за рулем которого находился 78-летний водитель. Водитель «Лады Ларгус» от полученных травм погиб на месте. Водитель и пассажир «Пежо Партнер» скончались в машине «скорой» помощи по дороге в больницу. Ранее в Челябинской области в ночь на 16 сентября на автодороге Черновское-Устиново произошло смертельное ДТП, в результате которого погибли два человека. 53-летний водитель на повороте не справился с управлением и вылетел с дороги. Водители и пассажир, которому на вид около 45 лет, погибли на месте. Авария произошла днем 16 сентября в Верхнеуральской районе Фото предоставлено пресс-службой Управления ГУ МВД России по Челябинской области Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Челябинской области на автодороге Южноуральск-Магнитогорск 16 сентября произошло лобовое ДТП, в котором погибли три человека. Об этом сообщает пресс-служба Управления ГУ МВД России по Челябинской области. «Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства ДТП, произошедшего на территории Верхнеуральского района. В результате ДТП водитель а/м „Ваз 2114“ 1986 г. р., от полученных травм скончался на месте происшествия, водитель а/м „Пежо“ 1945 г. р., и пассажирка а/м „Пежо“, 1951 г. р., скончались при транспортировке в медицинское учреждение», — уточнили в пресс-службе ведомства. Авария произошла 16 сентября в 14:40 на 95 километре автодороги Южноуральск-Магнитогорск. 37-летний водитель автомобиля «ВАЗ-2114» по неустановленным обстоятельствам выехал на встречную полосу, где столкнулся со встречным автомобилем «Лада Ларгус», которым управлял 68-летний мужчина. После водитель «Лады Ларгус» столкнулся со встречным автомобилем «Пежо Партнер», за рулем которого находился 78-летний водитель. Водитель «Лады Ларгус» от полученных травм погиб на месте. Водитель и пассажир «Пежо Партнер» скончались в машине «скорой» помощи по дороге в больницу. Ранее в Челябинской области в ночь на 16 сентября на автодороге Черновское-Устиново произошло смертельное ДТП, в результате которого погибли два человека. 53-летний водитель на повороте не справился с управлением и вылетел с дороги. Водители и пассажир, которому на вид около 45 лет, погибли на месте.