Картаполов высказался о штрафах за игнорирование электронных повесток. Видео

Картаполов: штрафов за игнорирование электронных повесток в 2023 году не будет

18 сентября 2023 в 13:43 Размер текста - 17 +

Основным способом оповещения являются бумажные документы, заявил Андрей Картаполов Фото: Пресс-служба Государственной Думы новость из сюжета Призыв — 2023 В этом году во время осеннего призыва не будет штрафов за игнорирование электронных повесток. Об этом рассказал глава комитета по обороне Госдумы Андрей Картаполов и напомнил, что штрафы за данный вид уклонения будут введены с 1 января 2024 года. «Штрафа за игнорирование электронной повестки во время осеннего призыва в этом году не будет», — передает слова Картаполова telegram-канал Shot. Он добавил, что в настоящее время основным способом оповещения являются бумажные документы, а электронные повестки считаются дополнительными. Картаполов подчеркнул, что штрафов не будет, но только при условии, если призывник не получал бумажную повестку. Он напомнил, что с 1 января 2024 года будут введены штрафы за игнорирование электронных повесток. Осенний призыв в 2023 году будет проводиться с 1 октября по 31 декабря и охватит граждан России в возрасте от 18 до 27 лет. За уклонение от военной службы во время мобилизации в России грозит до пяти лет лишения свободы, сообщал Андрей Картаполов. Уклонением считается самовольное покидание военной части или неявка по повестке. Вместо бумажных повесток, россияне будут получать уведомления на Госуслугах. URA.RU подробно рассказывало, что будет, если не явиться в военкомат по повестке.

В этом году во время осеннего призыва не будет штрафов за игнорирование электронных повесток. Об этом рассказал глава комитета по обороне Госдумы Андрей Картаполов и напомнил, что штрафы за данный вид уклонения будут введены с 1 января 2024 года. «Штрафа за игнорирование электронной повестки во время осеннего призыва в этом году не будет», — передает слова Картаполова telegram-канал Shot. Он добавил, что в настоящее время основным способом оповещения являются бумажные документы, а электронные повестки считаются дополнительными. Картаполов подчеркнул, что штрафов не будет, но только при условии, если призывник не получал бумажную повестку. Он напомнил, что с 1 января 2024 года будут введены штрафы за игнорирование электронных повесток. Осенний призыв в 2023 году будет проводиться с 1 октября по 31 декабря и охватит граждан России в возрасте от 18 до 27 лет. За уклонение от военной службы во время мобилизации в России грозит до пяти лет лишения свободы, сообщал Андрей Картаполов. Уклонением считается самовольное покидание военной части или неявка по повестке. Вместо бумажных повесток, россияне будут получать уведомления на Госуслугах. URA.RU подробно рассказывало, что будет, если не явиться в военкомат по повестке.