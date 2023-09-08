Свердловские силовики во время рейда в мечети вручали повестки в военкомат

08 сентября 2023 в 20:10 Размер текста - 17 +

Полицейские во время рейда в Верхней Пышме вручили 33 повестки в военкомат Фото: Владимир Андреев © URA.RU В Верхней Пышме (Свердловская область) полицейские в мечети во время рейда вручали повестки в военкомат. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал начальник пресс-службы областного полицейского главка Валерий Горелых. «Участники рейда вручили 33 повестки людям, которые с недавних пор стали гражданами России, но не спешили вставать на воинский учет. Теперь же они будут обязаны сделать это в кратчайший срок», — сказал он. Горелых добавил, что основной целью визита силовиков был поиск иностранцев, нарушающих миграционное законодательство. Таковых оказалось 30 — всех их выдворят из страны. Всего же удалось проверить около одной тысячи человек.

В Верхней Пышме (Свердловская область) полицейские в мечети во время рейда вручали повестки в военкомат. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал начальник пресс-службы областного полицейского главка Валерий Горелых. «Участники рейда вручили 33 повестки людям, которые с недавних пор стали гражданами России, но не спешили вставать на воинский учет. Теперь же они будут обязаны сделать это в кратчайший срок», — сказал он. Горелых добавил, что основной целью визита силовиков был поиск иностранцев, нарушающих миграционное законодательство. Таковых оказалось 30 — всех их выдворят из страны. Всего же удалось проверить около одной тысячи человек.