Свердловские силовики во время рейда в мечети вручали повестки в военкомат

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Коммунарка. Москва, автозак, мигранты, полиция, гастарбайтеры, полицейский рейд
Полицейские во время рейда в Верхней Пышме вручили 33 повестки в военкомат Фото:

В Верхней Пышме (Свердловская область) полицейские в мечети во время рейда вручали повестки в военкомат. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал начальник пресс-службы областного полицейского главка Валерий Горелых.

«Участники рейда вручили 33 повестки людям, которые с недавних пор стали гражданами России, но не спешили вставать на воинский учет. Теперь же они будут обязаны сделать это в кратчайший срок», — сказал он.

Горелых добавил, что основной целью визита силовиков был поиск иностранцев, нарушающих миграционное законодательство. Таковых оказалось 30 — всех их выдворят из страны. Всего же удалось проверить около одной тысячи человек.

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В Верхней Пышме (Свердловская область) полицейские в мечети во время рейда вручали повестки в военкомат. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал начальник пресс-службы областного полицейского главка Валерий Горелых. «Участники рейда вручили 33 повестки людям, которые с недавних пор стали гражданами России, но не спешили вставать на воинский учет. Теперь же они будут обязаны сделать это в кратчайший срок», — сказал он. Горелых добавил, что основной целью визита силовиков был поиск иностранцев, нарушающих миграционное законодательство. Таковых оказалось 30 — всех их выдворят из страны. Всего же удалось проверить около одной тысячи человек.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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