18 сентября 2023

Волонтеры более 10 дней ищут мужчину, отправившегося из Башкирии в Екатеринбург

© Служба новостей «URA.RU»
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ЧП на станции метро «Космонавтов». Екатеринбург, метро, мужчина с телефоном, нет входа, пассажир метро
Мужчина отправился из Нефтекамска в Екатеринбург и пропал Фото:

По дороге из Нефтекамска (Республика Башкортостан) в Екатеринбург 9 сентября пропал 40-летний Салават Ергизов. Об этом сообщили в поисково-спасательном отряде «Прорыв».

«Приметы: рост 170 сантиметров, худощавое телосложение, русые волосы, карие глаза. Особые приметы: на лице шрамы от акне. Место пропажи: Нефтекамск — Екатеринбург», — рассказали в сообществе «СРОО ДПСО „ПРОРЫВ“ Свердловская область» в соцсети «ВКонтакте».

Последний раз мужчина выходил на связь 9 сентября, с тех пор его местоположение неизвестно. Если вы видели Салавата или знаете, где он находится, то сообщите по номеру 8 (900) 044-02-20.

Фото:

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По дороге из Нефтекамска (Республика Башкортостан) в Екатеринбург 9 сентября пропал 40-летний Салават Ергизов. Об этом сообщили в поисково-спасательном отряде «Прорыв». «Приметы: рост 170 сантиметров, худощавое телосложение, русые волосы, карие глаза. Особые приметы: на лице шрамы от акне. Место пропажи: Нефтекамск — Екатеринбург», — рассказали в сообществе «СРОО ДПСО „ПРОРЫВ“ Свердловская область» в соцсети «ВКонтакте». Последний раз мужчина выходил на связь 9 сентября, с тех пор его местоположение неизвестно. Если вы видели Салавата или знаете, где он находится, то сообщите по номеру 8 (900) 044-02-20.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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