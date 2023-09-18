Волонтеры более 10 дней ищут мужчину, отправившегося из Башкирии в Екатеринбург

Мужчина отправился из Нефтекамска в Екатеринбург и пропал
По дороге из Нефтекамска (Республика Башкортостан) в Екатеринбург 9 сентября пропал 40-летний Салават Ергизов. Об этом сообщили в поисково-спасательном отряде «Прорыв».
«Приметы: рост 170 сантиметров, худощавое телосложение, русые волосы, карие глаза. Особые приметы: на лице шрамы от акне. Место пропажи: Нефтекамск — Екатеринбург», — рассказали в сообществе «СРОО ДПСО „ПРОРЫВ“ Свердловская область» в соцсети «ВКонтакте».
Последний раз мужчина выходил на связь 9 сентября, с тех пор его местоположение неизвестно. Если вы видели Салавата или знаете, где он находится, то сообщите по номеру 8 (900) 044-02-20.
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