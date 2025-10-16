Стипендию губернатора получат свердловские студенты, но не все

Стипендию губернатора Свердловской области получат 50 студентов техникумов и колледжей, отличившихся особыми достижениями в учебе. Об этом рассказал глава региона Денис Паслер.
«Будущие железнодорожники, трактористы, кулинары, электромонтеры, слесари и ребята, успешно обучающиеся другим профессиям, получат выплаты в размере 18 тысяч рублей», — написал Паслер в своем telegram-канале. Он отметил, что талантливые молодые люди являются будущим Среднего Урала.
По словам губернатора, модернизация колледжей и техникумов проводится в рамках федерального проекта «Профессионалитет». «Такие инвестиции в качественное образование, в наши подрастающие кадры — основа технологического суверенитета региона.», — подчеркнул глава региона.
