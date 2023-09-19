В Пермском крае готовятся продлить налоговые каникулы, инициированные Махониным

20 сентября 2023 в 15:55 Размер текста - 17 +

Налоговыми каникулами могут воспользоваться не все предприниматели Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Пермском крае власти готовятся продлить налоговые каникулы для особой категории предпринимателей на 2024 год. Льготами могут воспользоваться бизнесмены, которые работают в сфере IT, сельского хозяйства, образования и других сфер и используют патентную и упрощенную систему налогообложения, сообщает сайт правительства и администрации губернатора региона. Ранее каникулы были продлены до конца 2023 года по инициативе губернатора Дмитрия Махонина. «Для предпринимателей, выбравших патентную и упрощенную системы налогообложения, работающих в сферах сельского хозяйства, обрабатывающих производств, образования, здравоохранения, социальных услуг, IT и некоторых других сфер по инициативе главы региона Дмитрия Махонина до конца 2023 года действуют налоговые каникулы. Региональные власти приняли решение продлить действие этой меры поддержки на 2024 год», — говорится на сайте. Соответствующий законопроект рассмотрят в заксобрании в октябре—ноябре. Также компании в регионе, помимо налоговых каникул, могут получить льготы по налогу на имущество предприятия. Ей могут воспользоваться сельскохозяйственные, строительные, нефтегазодобывающие, научно-технические и другие компании. Решения о предоставлении льгот принимаются исходя кадастровой или среднегодовой стоимости имущества. Ранее Махонин заявлял, что власти края уже несколько лет работают над созданием благоприятного климата для предпринимателей. Отмечается, что в регионе более 75% малых и средних предпринимателей пользуются упрощенной системой налогообложения. За 2022 год пониженными ставками воспользовались более трех тысяч предпринимателей. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Пермском крае власти готовятся продлить налоговые каникулы для особой категории предпринимателей на 2024 год. Льготами могут воспользоваться бизнесмены, которые работают в сфере IT, сельского хозяйства, образования и других сфер и используют патентную и упрощенную систему налогообложения, сообщает сайт правительства и администрации губернатора региона. Ранее каникулы были продлены до конца 2023 года по инициативе губернатора Дмитрия Махонина. «Для предпринимателей, выбравших патентную и упрощенную системы налогообложения, работающих в сферах сельского хозяйства, обрабатывающих производств, образования, здравоохранения, социальных услуг, IT и некоторых других сфер по инициативе главы региона Дмитрия Махонина до конца 2023 года действуют налоговые каникулы. Региональные власти приняли решение продлить действие этой меры поддержки на 2024 год», — говорится на сайте. Соответствующий законопроект рассмотрят в заксобрании в октябре—ноябре. Также компании в регионе, помимо налоговых каникул, могут получить льготы по налогу на имущество предприятия. Ей могут воспользоваться сельскохозяйственные, строительные, нефтегазодобывающие, научно-технические и другие компании. Решения о предоставлении льгот принимаются исходя кадастровой или среднегодовой стоимости имущества. Ранее Махонин заявлял, что власти края уже несколько лет работают над созданием благоприятного климата для предпринимателей. Отмечается, что в регионе более 75% малых и средних предпринимателей пользуются упрощенной системой налогообложения. За 2022 год пониженными ставками воспользовались более трех тысяч предпринимателей.