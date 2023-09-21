В Перми за наркотики осудили бойца СВО

Решение суда вступило в законную силу Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

В Перми осудили контрактника, который принимал участие в СВО и имеет медаль «За боевые отличия». Мужчина получил срок за приобретение и хранение наркотиков. Информация об этом размещена в картотеке Пермского гарнизонного военного суда.

«Старший сержант базы обеспечения учебного процесса Михайловской военной артиллерийской академии проходил службу по контракту. Во время своего отпуска мужчина через интернет приобрел наркотические вещества, которые спрятал в своей машине. Когда к нему пришли полицейские, то в автомобиле военнослужащего обнаружили более двух граммов наркотика и стеклянную колбу с нагаром черного цвета. В отношении контрактника было возбуждено уголовное дело», — говорится в решении суда.

Принимая решение о назначении наказания для контрактника, суд в качестве смягчающих обстоятельств учел, что подсудимый принимал участие в СВО, имеет ведомственные медали и медаль «За боевые отличия». Боец получил условное наказание сроком на три года.