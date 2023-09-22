TV2: Украина получила от союзников танки с дефектами

22 сентября 2023 в 15:54 Размер текста - 17 +

Украине передали дефектные танки, заявил Трульс Лунд Поульсен Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Множество танков Leopard 1A5, переданных Украине союзниками, имеют дефекты. Об этом рассказал министр обороны Дании Трульс Лунд Поульсен. «У десяти танков [Leopard 1A5], которые уже на Украине, по информации немецких властей, есть некоторые небольшие дефекты», — передает слова Поульсена телеканал TV2. Он добавил, что ВСУ в настоящее время устраняют эти проблемы. Одновременно сообщается, что еще десять танков, переданных Украине, все еще находятся в Польше. По словам Поульсена, два из этих танков имеют серьезные повреждения. Ранее Украина отклонила партию немецких танков Leopard из-за их технических неисправностей и недостатка навыков украинских инженеров для их ремонта. Это уже второй случай, когда Киев отказывается от поставок немецкой бронетехники, несмотря на потребность в такой технике для прорыва линии обороны России. Первые десять танков Leopard прибыли на Украину 8 сентября, передает «Ридус»

Множество танков Leopard 1A5, переданных Украине союзниками, имеют дефекты. Об этом рассказал министр обороны Дании Трульс Лунд Поульсен. «У десяти танков [Leopard 1A5], которые уже на Украине, по информации немецких властей, есть некоторые небольшие дефекты», — передает слова Поульсена телеканал TV2. Он добавил, что ВСУ в настоящее время устраняют эти проблемы. Одновременно сообщается, что еще десять танков, переданных Украине, все еще находятся в Польше. По словам Поульсена, два из этих танков имеют серьезные повреждения. Ранее Украина отклонила партию немецких танков Leopard из-за их технических неисправностей и недостатка навыков украинских инженеров для их ремонта. Это уже второй случай, когда Киев отказывается от поставок немецкой бронетехники, несмотря на потребность в такой технике для прорыва линии обороны России. Первые десять танков Leopard прибыли на Украину 8 сентября, передает «Ридус»