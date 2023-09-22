TV2: Украина получила от союзников танки с дефектами

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Украине передали дефектные танки, заявил Трульс Лунд Поульсен Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Множество танков Leopard 1A5, переданных Украине союзниками, имеют дефекты. Об этом рассказал министр обороны Дании Трульс Лунд Поульсен.

«У десяти танков [Leopard 1A5], которые уже на Украине, по информации немецких властей, есть некоторые небольшие дефекты», — передает слова Поульсена телеканал TV2. Он добавил, что ВСУ в настоящее время устраняют эти проблемы. Одновременно сообщается, что еще десять танков, переданных Украине, все еще находятся в Польше. По словам Поульсена, два из этих танков имеют серьезные повреждения.

Ранее Украина отклонила партию немецких танков Leopard из-за их технических неисправностей и недостатка навыков украинских инженеров для их ремонта. Это уже второй случай, когда Киев отказывается от поставок немецкой бронетехники, несмотря на потребность в такой технике для прорыва линии обороны России. Первые десять танков Leopard прибыли на Украину 8 сентября, передает «Ридус»

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Множество танков Leopard 1A5, переданных Украине союзниками, имеют дефекты. Об этом рассказал министр обороны Дании Трульс Лунд Поульсен. «У десяти танков [Leopard 1A5], которые уже на Украине, по информации немецких властей, есть некоторые небольшие дефекты», — передает слова Поульсена телеканал TV2. Он добавил, что ВСУ в настоящее время устраняют эти проблемы. Одновременно сообщается, что еще десять танков, переданных Украине, все еще находятся в Польше. По словам Поульсена, два из этих танков имеют серьезные повреждения. Ранее Украина отклонила партию немецких танков Leopard из-за их технических неисправностей и недостатка навыков украинских инженеров для их ремонта. Это уже второй случай, когда Киев отказывается от поставок немецкой бронетехники, несмотря на потребность в такой технике для прорыва линии обороны России. Первые десять танков Leopard прибыли на Украину 8 сентября, передает «Ридус»
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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