09 сентября 2023

FR: ВСУ случайно выдали уязвимость танков Leopard 2

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ВСУ опубликовали видео с модифицированными танками Leopard 2 Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Вооруженные силы Украины (ВСУ) случайно раскрыли России слабое место немецких танков Leopard 2. Они опубликовали видео с установленной на них динамической защитой. Об этом сообщают журналисты немецкой газеты Frankfurter Rundschau.

«Украинские солдаты модифицировали свои основные боевые танки Leopard 2 против российских противотанковых ракет, однако тем самым они выдали Москве конфиденциальную информацию», — пишут журналисты. Оказалось, украинские солдаты установили динамическую защиту между корпусом и башней танка, чтобы защититься от российских противотанковых ракет.

Ранее федеральное правительство приняло решение предоставить украинцам 14 основных боевых танков Leopard 2. После этого военный эксперт заявил, что поставляемые западными странами танки, не обладают нужными характеристиками для современного сражения.

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Вооруженные силы Украины (ВСУ) случайно раскрыли России слабое место немецких танков Leopard 2. Они опубликовали видео с установленной на них динамической защитой. Об этом сообщают журналисты немецкой газеты Frankfurter Rundschau. «Украинские солдаты модифицировали свои основные боевые танки Leopard 2 против российских противотанковых ракет, однако тем самым они выдали Москве конфиденциальную информацию», — пишут журналисты. Оказалось, украинские солдаты установили динамическую защиту между корпусом и башней танка, чтобы защититься от российских противотанковых ракет. Ранее федеральное правительство приняло решение предоставить украинцам 14 основных боевых танков Leopard 2. После этого военный эксперт заявил, что поставляемые западными странами танки, не обладают нужными характеристиками для современного сражения.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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