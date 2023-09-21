Против чиновников мэрии Мегиона возбудили уголовное дело из-за халатности

СКР возбудил уголовное дело из-за недостроенного парка в Мегионе

Чиновники рассчитались за недостроенный объект Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Мегионе (ХМАО) чиновники приняли у подрядчика недостроенный парк и стали фигурантами уголовного дела. Об этом URA.RU сообщили в следственном управлении СК РФ по ХМАО.

«Для строительства объекта „Парк на берегу реки Мега“ администрации Мегиона были предоставлены денежные средства, в том числе из федерального, окружного и муниципального бюджетов. В декабре 2022 года должностными лицами администрации Мегиона был оформлен акт приемки выполненных работ по указанному объекту, вместе с тем, обязательства по муниципальным контрактам на его строительство в полном объеме не были исполнены», — сообщили в ведомстве.

Чиновников обвиняют в неэффективном использовании бюджетных средств. Выявлено несоответствие объекта требованиям безопасности, а также несоответствие работ проектно-сметной документации.

Ранее URA.RU сообщало, что СКР возбудил уголовное дело из-за разрушающегося дома в ХМАО. Трещины в стенах и на потолках многоквартирника в Советском стали поводом для уголовного дела о халатности.