17 июля 2023

СК возбудил уголовное дело из-за разрушающегося дома в ХМАО

© Служба новостей «URA.RU»
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Аварийный дом улица Конституции 32. Курган, трещина в стене
Жильцы дома обнаруживают трещины на стенах и потолках Фото:

Трещины в стенах и на потолках многоквартирника в Советском (ХМАО) стали поводом для уголовного дела о халатности. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе окружного следственного управления.

«Проведена процессуальная проверка по обращению жителей многоквартирного дома в городе Советском о нарушениях, допущенных при строительстве и ненадлежащем контроле за его ходом. Возбуждено уголовное дело по ст. 293 УК РФ (халатность)», — сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства.

Дом, о котором идет речь, покрылся трещинами: их жильцы обнаруживают на стенах и потолках своих квартир. В настоящее время в рамках дела проводятся следственные действия. Ранее жители Советского обратились со своей проблемой к руководителю СК РФ Александру Бастрыкину.

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Трещины в стенах и на потолках многоквартирника в Советском (ХМАО) стали поводом для уголовного дела о халатности. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе окружного следственного управления. «Проведена процессуальная проверка по обращению жителей многоквартирного дома в городе Советском о нарушениях, допущенных при строительстве и ненадлежащем контроле за его ходом. Возбуждено уголовное дело по ст. 293 УК РФ (халатность)», — сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства. Дом, о котором идет речь, покрылся трещинами: их жильцы обнаруживают на стенах и потолках своих квартир. В настоящее время в рамках дела проводятся следственные действия. Ранее жители Советского обратились со своей проблемой к руководителю СК РФ Александру Бастрыкину.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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