СК возбудил уголовное дело из-за разрушающегося дома в ХМАО

18 июля 2023 в 14:17 Размер текста - 17 +

Жильцы дома обнаруживают трещины на стенах и потолках Фото: Игорь Меркулов © URA.RU Трещины в стенах и на потолках многоквартирника в Советском (ХМАО) стали поводом для уголовного дела о халатности. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе окружного следственного управления. «Проведена процессуальная проверка по обращению жителей многоквартирного дома в городе Советском о нарушениях, допущенных при строительстве и ненадлежащем контроле за его ходом. Возбуждено уголовное дело по ст. 293 УК РФ (халатность)», — сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства. Дом, о котором идет речь, покрылся трещинами: их жильцы обнаруживают на стенах и потолках своих квартир. В настоящее время в рамках дела проводятся следственные действия. Ранее жители Советского обратились со своей проблемой к руководителю СК РФ Александру Бастрыкину.

Трещины в стенах и на потолках многоквартирника в Советском (ХМАО) стали поводом для уголовного дела о халатности. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе окружного следственного управления. «Проведена процессуальная проверка по обращению жителей многоквартирного дома в городе Советском о нарушениях, допущенных при строительстве и ненадлежащем контроле за его ходом. Возбуждено уголовное дело по ст. 293 УК РФ (халатность)», — сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства. Дом, о котором идет речь, покрылся трещинами: их жильцы обнаруживают на стенах и потолках своих квартир. В настоящее время в рамках дела проводятся следственные действия. Ранее жители Советского обратились со своей проблемой к руководителю СК РФ Александру Бастрыкину.