В фонде поддержки пермского театра сменился руководитель

23 сентября 2023 в 12:53 Размер текста - 17 +

Новым руководителем фонда поддержки театра стала Наталия Атаманова (архивное фото) Фото: Сергей Шадрин © URA.RU Исполнительным директором фонда поддержки Пермского театра оперы и балета с 22 сентября стала руководитель отдела театра по работе с партнерами Наталия Атаманова. Об этом сообщается на портале «СПАРК-Интерфакс». «С 22 сентября исполнительным директором фонда стала руководитель отдела театра по работе с партнерами Наталия Атаманова. Предыдущий руководитель, директор по развитию пермской оперы Юлия Козлова перешла в управляющий совет фонда», — сообщает «Коммерсант Прикамье» со ссылкой на данные портала. Козлова была назначена директором по развитию пермской оперы и руководителем фонда поддержки в мае 2022 года. До нее эту должность занимала Алла Платонова.

Исполнительным директором фонда поддержки Пермского театра оперы и балета с 22 сентября стала руководитель отдела театра по работе с партнерами Наталия Атаманова. Об этом сообщается на портале «СПАРК-Интерфакс». «С 22 сентября исполнительным директором фонда стала руководитель отдела театра по работе с партнерами Наталия Атаманова. Предыдущий руководитель, директор по развитию пермской оперы Юлия Козлова перешла в управляющий совет фонда», — сообщает «Коммерсант Прикамье» со ссылкой на данные портала. Козлова была назначена директором по развитию пермской оперы и руководителем фонда поддержки в мае 2022 года. До нее эту должность занимала Алла Платонова.