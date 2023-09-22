В фонде поддержки пермского театра сменился руководитель

Исполнительным директором фонда поддержки Пермского театра оперы и балета с 22 сентября стала руководитель отдела театра по работе с партнерами Наталия Атаманова. Об этом сообщается на портале «СПАРК-Интерфакс».
«С 22 сентября исполнительным директором фонда стала руководитель отдела театра по работе с партнерами Наталия Атаманова. Предыдущий руководитель, директор по развитию пермской оперы Юлия Козлова перешла в управляющий совет фонда», — сообщает «Коммерсант Прикамье» со ссылкой на данные портала.
Козлова была назначена директором по развитию пермской оперы и руководителем фонда поддержки в мае 2022 года. До нее эту должность занимала Алла Платонова.
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