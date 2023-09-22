22 сентября 2023

В фонде поддержки пермского театра сменился руководитель

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Виды Перми. г. Пермь, театр оперы и балета, пермь
Новым руководителем фонда поддержки театра стала Наталия Атаманова (архивное фото) Фото:

Исполнительным директором фонда поддержки Пермского театра оперы и балета с 22 сентября стала руководитель отдела театра по работе с партнерами Наталия Атаманова. Об этом сообщается на портале «СПАРК-Интерфакс».

«С 22 сентября исполнительным директором фонда стала руководитель отдела театра по работе с партнерами Наталия Атаманова. Предыдущий руководитель, директор по развитию пермской оперы Юлия Козлова перешла в управляющий совет фонда», — сообщает «Коммерсант Прикамье» со ссылкой на данные портала.

Козлова была назначена директором по развитию пермской оперы и руководителем фонда поддержки в мае 2022 года. До нее эту должность занимала Алла Платонова.

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Исполнительным директором фонда поддержки Пермского театра оперы и балета с 22 сентября стала руководитель отдела театра по работе с партнерами Наталия Атаманова. Об этом сообщается на портале «СПАРК-Интерфакс». «С 22 сентября исполнительным директором фонда стала руководитель отдела театра по работе с партнерами Наталия Атаманова. Предыдущий руководитель, директор по развитию пермской оперы Юлия Козлова перешла в управляющий совет фонда», — сообщает «Коммерсант Прикамье» со ссылкой на данные портала. Козлова была назначена директором по развитию пермской оперы и руководителем фонда поддержки в мае 2022 года. До нее эту должность занимала Алла Платонова.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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