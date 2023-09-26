Карту заменят в течение недели Фото: telegram-канал «Анонимный канал бескомпромиссного оптимиста Александра Ковалева»

В кафе «Вилка-ложка» на железнодорожном вокзале Екатеринбурга заметили карту России без Крыма и новых регионов — ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Как стало известно URA.RU, руководство вокзала уже отреагировало на ситуацию.

«Наблюдал интересную карту России, которую видят тысячи посетителей в день, с отсутствующими Крымом, Калининградской областью, Курильскими островами и освобожденными территориями», — говорится в сообщении telegram-канала «Анонимный канал бескомпромиссного оптимиста Александра Ковалева».

Менеджер заведения сказал корреспонденту, что на стене размещена не карта страны, а география присутствия сети «Вилка и ложка». «И возможно, из-за масштабирования что-то не видно, не заметно. Там не было какого-то выделения новых субъектов РФ. Не понимаю, отчего возмущение. Мы к политике никакого отношения не имеем, занимаемся фермерской едой и бизнесом», — объяснил собеседник. Он также поделился, что дирекция вокзала уже запросила пояснение.

Источник агентства, близкий к СвЖД, рассказал, что, по его данным, «Крым на карте все-таки был, но его украли», то есть оторвали кусок с карты-конструктора. «В течение недели сделают. Причем во всей сети — если где-то такая же ситуация», — заверил собеседник.