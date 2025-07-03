Свердловским дачникам ускорили мобильный интернет

В садах Свердловской области резко увеличилась нагрузка на сеть. По данным аналитиков, по сравнению с прошлым годом трафик вырос на 30%, что послужило толчком к улучшению доступа к мобильной связи и интернету для дачников.
«В 2025 году проведены работы в садоводческом товариществе „Аметист“ и коллективном саду „Уральские зори“ в Полевском, СНТ №2 „Тагилстрой“ в Невьянском городском округе. Помимо этого, введены новые объекты в Режевском районе», — отметил директор «Мегафон» в Свердловской области Алексей Женихов.
Телекоммуникационная инфраструктура была существенно расширена за счет запуска базовых станций вблизи популярных садовых товариществ. Например, телеком-объекты появились в районе коллективных садов «Уральские зори» и «Металлург-2» Режевского района.
Новые базовые станции обеспечили стабильную передачу данных и скорость интернета до 50 Мбит/с. Кроме того, свердловским дачникам стала доступна технология VoLTE для одновременных звонков и выхода в интернет через сеть 4G.
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