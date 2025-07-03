В центре Екатеринбурга ожидается масштабный ремонт важной улицы

В Екатеринбурге проведут внеплановый ремонт нескольких участков улицы Малышева за 497,5 миллиона рублей. Общая протяженность участка, на котором будут идти работы, составит 3,46 километра. Информация об этом появилась на сайте госзакупок.
Согласно описанию объекта закупки, капремонт коснется участка от улицы Восточной до Гагарина (810 метров), от дома по улице Малышева, 76 до Добролюбова (680 метров) и от улицы Гагарина до перекрестка Владимира Высоцкого — Сыромолотова (1,97 километра). Дороги будут заливать асфальтобетоном.
Заказчиком выступила администрация Екатеринбурга. Конкурс разместили 2 июля. Окончание подачи заявок запланировали на 18 июля.
Ранее эти участки не были включены в план ремонтов. О том, какие дороги запланировали отремонтировать в 2025 году, URA.RU писало в отдельном материале. Общая их площадь составляет 516 тысяч квадратных метров.
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