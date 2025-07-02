02 июля 2025

Бар с бильярдом на месте общественного туалета открыли в Екатеринбурге. Фото

Бар «Винный факультет» в сквере Попова открыли в Екатеринбурге
© Служба новостей «URA.RU»
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Бар можно найти в сквере Попова
Бар можно найти в сквере Попова Фото:

В комплексе зданий резиденции губернатора Свердловской области появился двухуровневый бар. Ранее там располагался кинотеатр и общественный туалет. Из окон нового заведения можно будет любоваться яблонями в сквере Попова. Корреспондент URA.RU побывал на открытии «Винного Факультета», изучил меню, цены и ностальгические детали интерьера.

«У меня, как у ресторатора, есть три мечты [где можно было бы создать ресторан]: отделение полиции, трансформаторная будка и общественный туалет. И вот туалет на вершине этой пирамиды, поэтому, когда я увидел [помещение], сказал: „Беру!“», — поделился создатель заведения Михаил Лопатин. На реализацию проекта, по его словам, ушло 22 миллиона рублей. На первом этаже — веранда и основной зал, в подвале (который выдалбливали в скале) можно сыграть в бесплатный бильярд.

На обложке меню написано «Контрольная работа»
На обложке меню написано «Контрольная работа»
Фото:

Меню напечатано на двойных тетрадных листочках. Попробовать в баре, например, можно доширак с курицей за 550 рублей, тартар из говядины за 390 рублей или зеленый салат за 450 рублей.

«Цены такие за счет того, что мы сокращаем фонд зарплат. Очень простая математика: во всех „Винфаках“ у нас минимум персонала», — объяснил Лопатин.

Интерьер обставлен в духе советской эпохи. Так, первый этаж переносит в читальный зал научной библиотеки с печатной машинкой, стопками книг, винтажной посудой и плакатами на стенах. Концепция бара в том, что гости, дегустируя определенное количество вина, становятся студентами. Им выдают зачетные книжки, и постепенно каждый может продвинуться в учебной степени: от абитуриента до бакалавра.

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В комплексе зданий резиденции губернатора Свердловской области появился двухуровневый бар. Ранее там располагался кинотеатр и общественный туалет. Из окон нового заведения можно будет любоваться яблонями в сквере Попова. Корреспондент URA.RU побывал на открытии «Винного Факультета», изучил меню, цены и ностальгические детали интерьера. «У меня, как у ресторатора, есть три мечты [где можно было бы создать ресторан]: отделение полиции, трансформаторная будка и общественный туалет. И вот туалет на вершине этой пирамиды, поэтому, когда я увидел [помещение], сказал: „Беру!“», — поделился создатель заведения Михаил Лопатин. На реализацию проекта, по его словам, ушло 22 миллиона рублей. На первом этаже — веранда и основной зал, в подвале (который выдалбливали в скале) можно сыграть в бесплатный бильярд. Меню напечатано на двойных тетрадных листочках. Попробовать в баре, например, можно доширак с курицей за 550 рублей, тартар из говядины за 390 рублей или зеленый салат за 450 рублей. «Цены такие за счет того, что мы сокращаем фонд зарплат. Очень простая математика: во всех „Винфаках“ у нас минимум персонала», — объяснил Лопатин. Интерьер обставлен в духе советской эпохи. Так, первый этаж переносит в читальный зал научной библиотеки с печатной машинкой, стопками книг, винтажной посудой и плакатами на стенах. Концепция бара в том, что гости, дегустируя определенное количество вина, становятся студентами. Им выдают зачетные книжки, и постепенно каждый может продвинуться в учебной степени: от абитуриента до бакалавра.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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